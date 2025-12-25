هوای خوزستان زیر صفر رفت؛ ایذه سردترین نقطه استان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار ثبتشده از ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان، در شبانهروز گذشته منتهی به چهارم دیماه ۱۴۰۴، کمینه دما در برخی مناطق استان بهشدت کاهش یافت و هوای سرد در اغلب شهرها حاکم شد.
طبق این گزارش، ایذه با ثبت دمای منفی ۰.۲ درجه سانتیگراد سردترین نقطه خوزستان بوده است. پس از آن، دزپارت با ۳.۸ درجه و گتوند و بهبهان به ترتیب با ۶.۴ و ۶.۵ درجه سانتیگراد در ردههای بعدی مناطق سرد استان قرار دارند.
در مقابل، هندیجان با کمینه دمای ۱۱.۴ درجه سانتیگراد گرمترین کمینه دمای ثبتشده استان را به خود اختصاص داده است. اهواز نیز کمینه دمای ۹.۸ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
میانگین کمینه دما در ۲۲ ایستگاه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸.۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است که بیانگر تداوم نفوذ توده هوای سرد به خوزستان بهویژه در مناطق شمالی و مرتفع استان است.
کاهش دما و احتمال یخزدگی در مناطق سردسیر استان میتواند برای بخش کشاورزی و ترددهای جادهای مخاطرهآمیز باشد و توصیه میشود شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
نظر شما