مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسیدکربن در مریوان

سنندج- رئیس اورژانس کردستان از وقوع دو حادثه متوالی در بامداد امروز در مریوان خبر داد و گفت: پنج نفر بر اثر گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی پیش از ظهر سه شنبه از وقوع دو حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: این دو حادثه در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت بامداد امروز پنج نفر را مصدوم کرد و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به جزئیات حادثه، اظهار کرد: حادثه نخست ساعت ۳:۳۵ و دوم ساعت ۴:۰۵ بامداد در مریوان رخ داد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس همراه با کارشناسان مجرب اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه اقدامات درمانی اولیه و حمایتی لازم را برای مصدومان انجام دادند و تمامی پنج نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان، از شهروندان خواست در فصل سرما و هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، نکات ایمنی مربوط به پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را رعایت کنند.

