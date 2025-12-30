مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسیدکربن در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی پیش از ظهر سه شنبه از وقوع دو حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان مریوان خبر داد و گفت: این دو حادثه در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت بامداد امروز پنج نفر را مصدوم کرد و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به جزئیات حادثه، اظهار کرد: حادثه نخست ساعت ۳:۳۵ و دوم ساعت ۴:۰۵ بامداد در مریوان رخ داد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس همراه با کارشناسان مجرب اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه اقدامات درمانی اولیه و حمایتی لازم را برای مصدومان انجام دادند و تمامی پنج نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان، از شهروندان خواست در فصل سرما و هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، نکات ایمنی مربوط به پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را رعایت کنند.