برگزاری ۱۰ برنامه محوری دهه بصیرت و ولایتمداری در مساجد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبدالرحیمی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری ۱۰ برنامه محوری در مساجد این شهرستان همزمان با ایامالله «دهه بصیرت و ولایتمداری» خبر داد و گفت: این برنامهها با حضور سخنرانان برجسته کشوری و استانی از شنبه ششم دیماه آغاز میشود.
عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به جایگاه مساجد و پایگاههای بسیج در حفظ و تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مساجد و پایگاههای بسیج همواره مجموعههایی دغدغهمند در مسیر انقلاب اسلامی بودهاند و دیماه بهعنوان ماهی سرشار از حوادث و مناسبتهای مهم، فرصت مغتنمی برای تقویت بصیرت و ولایتمداری به شمار میرود.
وی با اشاره به یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، افزود: مردم ایران اسلامی بهویژه مردم دیار ۱۵ خرداد و شهرستان ورامین، در فتنه سال ۱۳۸۸ با حضوری آگاهانه و انقلابی، بار دیگر وفاداری خود را به ولایت فقیه به نمایش گذاشتند؛ حضوری که یادآور قیام تاریخی سال ۱۳۴۲ و حرکت مردم با کفن به سمت بیت رهبری برای اعلام بیعت بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین با بیان اینکه برنامههای دهه بصیرت و ولایتمداری امسال بهصورت تلفیقی با مناسبتهای ماه مبارک رجب برگزار میشود، گفت: تلاش شده است محتواهای این برنامهها متناسب با فضای معنوی و معرفتی این ایام طراحی و اجرا شود.
عبدالرحیمی با اشاره به دیگر مناسبتهای مهم دیماه تصریح کرد: سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی و همچنین سالگرد شهدای دهم دیماه ورامین از دیگر محورهای مهم برنامهریزیشده در این ایام است که برای هرکدام برنامههای ویژهای پیشبینی شده است.
وی افزود: برنامههای محوری در مساجد اصلی ورامین برگزار میشود و سایر مساجد نیز بهصورت فرعی میزبان برنامههای فرهنگی، تبیینی و انقلابی خواهند بود که زمان و جزئیات آنها اطلاعرسانی شده و خواهد شد. این برنامهها با حضور و سخنرانی چهرههای مطرح انقلابی در سطح کشوری و استانی همراه است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین همچنین از اکران خانوادگی چند فیلم سینمایی ارزشی در این ایام خبر داد و گفت: فیلمهایی همچون «پیشمرگ»، «مجنون» و «موقعیت مهدی» در سالن آمفیتئاتر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین برای عموم مردم اکران میشود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار اکران این فیلمها، پیوست فرهنگی نیز پیشبینی شده و از چهرههایی همچون حاج آقا مخدومی، نویسنده و فعال فرهنگی و هنری، برای تبیین موضوعات بهویژه با محوریت فتنه ۸۸ دعوت به عمل آمده است.
عبدالرحیمی برگزاری مسابقات مجازی نقاشی ویژه کودکان و مسابقات کتابخوانی را از دیگر برنامههای این ایام عنوان کرد و افزود: این مسابقات از طریق فضای مجازی و با همراهی رسانههای محلی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در دیماه گفت: اعتکاف یکی از ظرفیتهای مهم معنوی این ماه است و برنامهریزیهای مناسبی برای آن انجام شده که جزئیات برگزاری آن بهزودی اطلاعرسانی میشود.
