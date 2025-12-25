  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

شجاعت جوان سیریکی جان ۶۰ تن را نجات داد

شجاعت جوان سیریکی جان ۶۰ تن را نجات داد

سیریک- در سیلاب اخیر روستای مهرگی، یک جوان بومی سیریک با شجاعت و ایثار، جان حدود شصت تن از اهالی روستا را از خطر مرگ نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سیریک گفت: با بالا آمدن ناگهانی سطح آب و محاصره منازل مسکونی، الهیار بارانی جوان ۱۵ ساله سیریکی، با بستن طناب به قایق و دیوار خانه همسایه‌ها، کودکان، سالمندان و خانواده‌های گرفتار در آب را به مناطق امن منتقل کرد.

رضا شهیدان افزود: شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور به‌موقع و روحیه فداکاری این جوان نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.

این حرکت انسان‌دوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شد و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانسته‌اند.

کد خبر 6701657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها