شجاعت جوان سیریکی جان ۶۰ تن را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سیریک گفت: با بالا آمدن ناگهانی سطح آب و محاصره منازل مسکونی، الهیار بارانی جوان ۱۵ ساله سیریکی، با بستن طناب به قایق و دیوار خانه همسایه‌ها، کودکان، سالمندان و خانواده‌های گرفتار در آب را به مناطق امن منتقل کرد.

رضا شهیدان افزود: شرایط جوی نامساعد و حجم بالای آب، عملیات امدادرسانی را با دشواری همراه کرده بود، اما حضور به‌موقع و روحیه فداکاری این جوان نقش مهمی در جلوگیری از بروز تلفات جانی ایفا کرد.

این حرکت انسان‌دوستانه با واکنش مثبت و قدردانی گسترده مردم منطقه همراه شد و اهالی روستای مهرگی و شهرستان سیریک، الهیار بارانی را نمادی از شجاعت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانسته‌اند.