بریمانی: تنها پنج هیئت مازندران دارای خانه ورزش هستند

ساری- مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه وضعیت فضاهای ورزشی مطلوب نیست، تصریح کرد: از مجموع ۵۳ هیئت استانی، تنها پنج هیئت دارای خانه ورزش هستند که این آمار قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی ظهر پنجشنبه در گردهمایی رؤسای هیئت‌های تیراندازی شهرستان‌های مازندران که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: مازندران طی سال‌های متمادی همواره جزو استان‌های موفق کشور در میادین آسیایی و بین‌المللی بوده و در رشته تیراندازی نیز افتخارات متعددی را به نام خود ثبت کرده است.

وی افزود: با وجود این موفقیت‌ها، چالش اصلی ورزش استان به حوزه زیرساخت و امکانات بازمی‌گردد، در حالی که سهم مازندران در کسب مدال‌های ورزشی کشور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه وضعیت فضاهای ورزشی مطلوب نیست، تصریح کرد: از مجموع ۵۳ هیئت استانی، تنها پنج هیئت دارای خانه ورزش هستند که این آمار قابل قبول نیست.

بریمانی ادامه داد: به دلیل کمبود زمین در مناطق شهری، بسیاری از سالن‌های ورزشی در روستاها احداث شده‌اند و در برخی از این فضاها، امکان فعالیت رشته تیراندازی فراهم شده است.

وی بر لزوم استفاده از نیروهای توانمند در مدیریت هیئت‌های شهرستانی تأکید کرد و گفت: نظارت بر عملکرد هیئت‌ها و ارزیابی مستمر آن‌ها در دستور کار قرار دارد و افرادی که فاقد برنامه و عملکرد مؤثر هستند، باید جای خود را به نیروهای باانگیزه و کارآمد بدهند.

بریمانی خاطرنشان کرد: هیئت‌هایی که بدون برنامه فعالیت می‌کنند، در نهایت به ورزشکاران و خانواده‌های آنان آسیب می‌زنند و هزینه‌های اضافی به بدنه ورزش تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی گفت: بودجه اختصاص‌یافته به هیئت‌های شهرستانی حداقلی است و رؤسای هیئت‌ها اغلب با تلاش شخصی و استفاده از ظرفیت ارتباطات، منابع مالی مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: در شرایط فعلی امکان تعریف پروژه‌های جدید وجود ندارد و پروژه‌ها باید بر اساس ماده ۲۳ و با تأمین منابع غیردولتی یا پیشرفت فیزیکی حداقل ۴۰ درصدی ادامه یابد.

بریمانی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای تأمین زمین ورزشی اظهار کرد: در حال مذاکره با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی و راه و شهرسازی هستیم و در صورت تأمین زمین، ایجاد سالن‌های چندطبقه با مشارکت چند هیئت می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

وی همچنین تأکید کرد: برگزاری مسابقات تیراندازی در استان باید با هماهنگی هیئت تیراندازی مازندران و هیئت‌های شهرستانی انجام شود و هیچ نهادی بدون این هماهنگی مجاز به برگزاری مسابقات نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان با بیان اینکه این استان مهد قهرمانان ورزشی کشور است، گفت: بسیاری از استان‌ها دارای امکانات مجهز اما فاقد ورزشکار هستند، در حالی که مازندران سرشار از استعداد است و توسعه زیرساخت‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده ورزش استان به شمار می‌رود.

