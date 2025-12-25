بریمانی: تنها پنج هیئت مازندران دارای خانه ورزش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی ظهر پنجشنبه در گردهمایی رؤسای هیئتهای تیراندازی شهرستانهای مازندران که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: مازندران طی سالهای متمادی همواره جزو استانهای موفق کشور در میادین آسیایی و بینالمللی بوده و در رشته تیراندازی نیز افتخارات متعددی را به نام خود ثبت کرده است.
وی افزود: با وجود این موفقیتها، چالش اصلی ورزش استان به حوزه زیرساخت و امکانات بازمیگردد، در حالی که سهم مازندران در کسب مدالهای ورزشی کشور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه وضعیت فضاهای ورزشی مطلوب نیست، تصریح کرد: از مجموع ۵۳ هیئت استانی، تنها پنج هیئت دارای خانه ورزش هستند که این آمار قابل قبول نیست.
بریمانی ادامه داد: به دلیل کمبود زمین در مناطق شهری، بسیاری از سالنهای ورزشی در روستاها احداث شدهاند و در برخی از این فضاها، امکان فعالیت رشته تیراندازی فراهم شده است.
وی بر لزوم استفاده از نیروهای توانمند در مدیریت هیئتهای شهرستانی تأکید کرد و گفت: نظارت بر عملکرد هیئتها و ارزیابی مستمر آنها در دستور کار قرار دارد و افرادی که فاقد برنامه و عملکرد مؤثر هستند، باید جای خود را به نیروهای باانگیزه و کارآمد بدهند.
بریمانی خاطرنشان کرد: هیئتهایی که بدون برنامه فعالیت میکنند، در نهایت به ورزشکاران و خانوادههای آنان آسیب میزنند و هزینههای اضافی به بدنه ورزش تحمیل میشود.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی گفت: بودجه اختصاصیافته به هیئتهای شهرستانی حداقلی است و رؤسای هیئتها اغلب با تلاش شخصی و استفاده از ظرفیت ارتباطات، منابع مالی مورد نیاز را تأمین میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: در شرایط فعلی امکان تعریف پروژههای جدید وجود ندارد و پروژهها باید بر اساس ماده ۲۳ و با تأمین منابع غیردولتی یا پیشرفت فیزیکی حداقل ۴۰ درصدی ادامه یابد.
بریمانی با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای تأمین زمین ورزشی اظهار کرد: در حال مذاکره با دستگاههایی مانند منابع طبیعی و راه و شهرسازی هستیم و در صورت تأمین زمین، ایجاد سالنهای چندطبقه با مشارکت چند هیئت میتواند راهکاری مؤثر باشد.
وی همچنین تأکید کرد: برگزاری مسابقات تیراندازی در استان باید با هماهنگی هیئت تیراندازی مازندران و هیئتهای شهرستانی انجام شود و هیچ نهادی بدون این هماهنگی مجاز به برگزاری مسابقات نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان با بیان اینکه این استان مهد قهرمانان ورزشی کشور است، گفت: بسیاری از استانها دارای امکانات مجهز اما فاقد ورزشکار هستند، در حالی که مازندران سرشار از استعداد است و توسعه زیرساختها، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده ورزش استان به شمار میرود.
