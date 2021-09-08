به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه گذار و تولید در سطح استان سمنان، بیان کرد: استان از لحاظ فرهنگی بسیار غنی است و توجه به بافت فرهنگی و سنتی در کنار توسعه صنعتی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه روند پیچیده اداری عامل یأس سرمایه‌گذاران است، تاکید کرد: ایرانیان مقیم خارج کشور و سایر سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، اما زمان اقدام با بروکراسی اداری دستگاه‌های امر مواجه شده و دلسرد می‌شوند.

توجه به معاش کارگران

امام جمعه سمنان با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط و قوانین در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در کنار اهمیت این مساله مجریان امر باید موانع ورود سرمایه‌گذار را رفع کنند همچنین مسئولان ناظر باید بیشتر از گذشته پیگیر اجرای پروژه‌های صنعتی باشند چرا که تحقق طرح‌ها برای آحاد هم‌استانی‌ها انتفاع مالی را به همراه خواهد داشت.

مطیعی به ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی و صنعتی گفت: در استقرار واحدهای صنعتی به گزینش صنایع غیر آلاینده توجه شود از سوی دیگر ما نسبت به نسل آتی نیز رسالت داریم در نتیجه اجتناب از استخراج بی‌رویه مواد معدنی و نیز خام‌فروشی آن‌ها باید مد نظر قرار گیرد چرا که این‌ها سرمایه‌های نسل آینده نیز است.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و ضرورت اقدامات بمنظور بهبود شرایط این قشر پرتلاش، گفت: احداث مسکن کارگری در راستای عدالت محوری است و پیوست فرهنگی داشته باشد.

کمبود آب در صنایع استان سمنان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه بزرگترین چالش توسعه صنعتی استان سمنان کمبود منابع آبی است، گفت: استقرار صنایع کم آب‌بر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان ضرورت دارد.

حسن آل بویه با بیان اینکه به منظور رفع چالش کم‌آبی، استفاده از آب‌های نامتعارف در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان به منظور تأمین آب واحدهای مستقر در شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سمنان یکی از راهکارهای رفع معضل کمبود منابع آبی است که اکنون این امر تبدیل به یک باور شده است.