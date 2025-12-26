به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در هفته آتی از شنبه تا چهارشنبه (۶ تا ۱۰ دی‌ماه) برگزار خواهد شد و بررسی طرح‌ها و لوایح و سوال از برخی وزرای دولت در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد بود.

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، میزبان وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت است تا فرآیند واگذاری برخی از معادن و مجتمع‌های معدنی کشور و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه امور گمرکی در این کمیسیون بحث و بررسی شود.

چهارچوب، جهت‌گیری و شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی راهکارهای تأمین زیرساخت‌های آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان کشور را در دستور کار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا به سوالات ۱۴ نماینده مجلس پاسخ دهد.

اثرات لایحه بودجه بر سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات با حضور وزارت امور اقتصادی و صمت در کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی خواهد شد. همچنین وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی به سوالات ۱۳ نماینده مجلس پاسخ خواهد داد.

بررسی آخرین وضعیت امنیتی کشور با حضور مسئولان ذی‌ربط در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.

طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بحث و بررسی خواهد شد. همچنین وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواهد رفت تا به سوالات دو تن از نمایندگان مجلس پاسخ دهد.

کمیسیون انرژی در هفته آتی میزبان وزیر نفت خواهد بود تا محسن پاک‌نژاد به سوالات ۱۸ تن از نمایندگان پاسخ دهد. موضوع وضعیت سدها، منابع تأمین آب و نیروگاه‌های برقابی هم قرار است در کمیسیون انرژی بحث و بررسی شود.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، هفته آتی در کمیسیون برنامه و بودجه بحث و بررسی خواهد شد.

بررسی بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آتی مهمان کمیسیون عمران است تا به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دهد.

بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌ها در دستور کار هفته آتی کمیسیون فرهنگی مجلس است.

همچنین موضوع نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی، قرار است در کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما بحث و بررسی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خواهند رفت تا میزان تحقق برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های دولت در جهت تسهیل و تأمین مالی اعتبارات بخش کشاورزی بحث و بررسی شود.

متن کامل دستور کار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی را اینجا بخوانید.