۸۷ کیلوگرم تریاک از تریلی در کاشان کشف شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات عناصر مرتبط با قاچاق مواد مخدر، از انتقال یک محموله قابل توجه مواد افیونی در محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: پس از حصول اطمینان از صحت اخبار و انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، مأموران پلیس موفق شدند تریلی حامل مواد مخدر را شناسایی و در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان متوقف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به بازرسی دقیق از این خودرو تصریح کرد: در جریان این عملیات، مقدار ۸۷ کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار بساطی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه دو نفر از عوامل قاچاق مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای ادامه روند رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.