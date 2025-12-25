امام جمعه دشتستان مردم را به پویش نذر اعتکاف دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام حسن مصلح آمده است: ای مؤمنان، برادران و خواهران عزیز، به ویژه جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان! ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، فرصت‌های طلایی برای خودسازی و نزدیکی به خداوند هستند.

اعتکاف، مدرسه‌ای بزرگ برای آرامش دل، تقویت ایمان و بازسازی روح است. امروز نیاز داریم که نسل جوان ما، با حضور در این آئین معنوی، روحیه مقاومت، امید و معنویت را در جامعه زنده کند.

اعتکاف، تنها خلوت با خدا نیست؛ بلکه تمرین مسئولیت پذیری و بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی است.

از خیرین و نیکوکاران نیز دعوت می‌کنم که با حمایت‌های مالی و معنوی خود، زمینه حضور گسترده جوانان در این مراسم نورانی را فراهم سازند.

پویش «نذر اعتکاف» فرصتی است تا هرکس به اندازه توان خود، سهمی در این حرکت معنوی داشته باشد؛ چه با تأمین هزینه‌ها، چه با خدمت‌رسانی و چه با دعا و همراهی. بیایید با همت جوانان و حمایت خیرین، امسال اعتکافی پرشور و پرثمر برگزار کنیم.

حضور شما در این پویش، نه تنها ذخیره‌ای برای آخرت، بلکه سرمایه‌ای برای آینده جامعه اسلامی خواهد بود.