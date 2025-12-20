حجت‌الاسلام محمد علی نجفی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد مختلف اعتکاف، به ویژه نقش مردم در مدیریت و تأمین هزینه‌های این آئین معنوی پرداخت و با اشاره به جایگاه اعتکاف در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت انسان با خداوند و بازگشت به فطرت الهی است.

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف گیلان افزود: در این آئین، فرد با فاصله گرفتن از مشغله‌های روزمره، به بازسازی روحی و تقویت ارتباط معنوی خود می‌پردازد؛ موضوعی که آثار آن تنها محدود به ایام اعتکاف نیست و در سبک زندگی فردی و اجتماعی نیز نمود پیدا می‌کند.

حجت الاسلام نجفی ادامه داد: اعتکاف یک حرکت صرفاً فردی نیست، بلکه آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند به تقویت اخلاق، مسئولیت پذیری و همدلی در جامعه کمک کند.

اقتصاد اعتکاف؛ الگوی موفق مشارکت مردمی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر مردمی بودن این آئین معنوی گفت: اقتصاد اعتکاف را مردم اداره می‌کنند و بخش عمده هزینه‌های برگزاری اعتکاف، از محل نذورات مردمی، کمک های خیرین، مشارکت هیئات مذهبی و همکاری داوطلبانه جوانان تأمین می‌شود و همین موضوع، اعتکاف را به یک الگوی موفق از اقتصاد مردمی در حوزه فعالیت های دینی تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: در اعتکاف، نه تنها هزینه ها به صورت شفاف و مردمی تأمین می‌شود، بلکه مدیریت اجرایی آن نیز بر پایه مشارکت داوطلبانه شکل می‌گیرد؛ از تهیه افطاری و سحری گرفته تا برنامه های فرهنگی، خدمات اجرایی و پشتیبانی.

اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلی اعتکاف

حجت‌الاسلام نجفی گیلانی اعتماد مردم را مهمترین سرمایه اعتکاف دانست و گفت: مردم زمانی با جان و دل پای کار می‌آیند که بدانند هزینه‌ها در مسیر درست مصرف می‌شود. شفافیت مالی، ساده‌زیستی و پرهیز از تشریفات، از اصولی است که در برگزاری اعتکاف به آن پایبند هستیم و همین مسئله باعث تقویت اعتماد عمومی شده است.

وی افزود: وقتی مردم می‌بینند که اعتکاف با کمترین هزینه و بیشترین اثرگذاری معنوی برگزار می‌شود، انگیزه آنها برای مشارکت بیشتر می‌شود.

نقش جوانان در پویایی اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به حضور پررنگ جوانان در اعتکاف اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته اعتکاف در سال‌های اخیر، استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان است بنابراین این حضور نشان می‌دهد که فطرت معنوی نسل جوان زنده است و اگر بستر مناسب فراهم شود، آن‌ها با اشتیاق در فعالیت‌های دینی مشارکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از برنامه‌های اجرایی اعتکاف، توسط خود جوانان و به صورت داوطلبانه انجام می‌شود که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها، حس مسئولیت پذیری و تعلق اجتماعی را در آنان تقویت می‌کند.

اعتکاف؛ پیوند معنویت و همبستگی اجتماعی

حجت‌الاسلام نجفی گیلانی اعتکاف را بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی دانست و گفت: در فضای اعتکاف، افراد از اقشار مختلف کنار هم قرار می‌گیرند، با یکدیگر همدل می‌شوند و تجربه‌ای مشترک از معنویت را پشت سر می‌گذارند این هم‌نشینی، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی جامعه کمک می‌کند.

وی افزود: اعتکاف می‌تواند الگویی برای سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد؛ الگویی که در آن مردم، محور اصلی برنامه‌ریزی و اجرا هستند.

حمایت حاکمیتی؛ تسهیل‌گر نه تصدی‌گر

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی در برگزاری اعتکاف گفت: نقش دستگاه‌های اجرایی، تسهیل‌گری و حمایت است، نه تصدی‌گری. هر جا مردم میدان‌دار بوده‌اند، کار با برکت‌تر و اثرگذارتر پیش رفته است.

وی تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز تلاش می‌کند با هماهنگی، آموزش و پشتیبانی محتوایی، زمینه مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم را فراهم کند.

اعتکاف؛ سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی جامعه

حجت‌الاسلام نجفی گیلانی در پایان تصریح کرد: اعتکاف یک هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی و معنوی برای آینده جامعه است و ثمره این سرمایه‌گذاری را می‌توان در تربیت نسل متعهد، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت اخلاق عمومی مشاهده کرد.

وی گفت: تا زمانی که مردم با ایمان، اخلاص و احساس مسئولیت در میدان باشند، اعتکاف نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه هر سال پویاتر و اثرگذارتر از گذشته برگزار می‌شود.