۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

سقوط آوار در خاوه قم دو مصدوم برجای گذاشت

قم- در پی وقوع حادثه ریزش آوار در یکی از روستاهای استان قم، دو نفر دچار مصدومیت شدند که شدت جراحات یکی از آن‌ها، انتقال فوری با بالگرد اورژانس را ضروری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باقری از وقوع حادثه ریزش آوار در روستای خاوه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر شد که وضعیت جسمانی یکی از آن‌ها در زمان حضور نیروهای امدادی وخیم گزارش شده بود.

وی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی و پایش علائم حیاتی مصدومان در صحنه انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قم افزود: در جریان این حادثه، یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده در شرایط نامناسب جسمی قرار داشت و فرد دیگر نیز دچار آسیب‌های متعدد شده بود که نیاز به انتقال سریع به مرکز درمانی داشت.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص مصدومان و به‌منظور تسریع در روند ارائه خدمات تخصصی درمانی، تصمیم بر انتقال هوایی گرفته شد و بالگرد اورژانس برای جابه‌جایی هر دو مصدوم به کار گرفته شد.

باقری خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انتقال هوایی، جهت ادامه روند درمان و انجام اقدامات تخصصی به یکی از مراکز درمانی استان قم تحویل داده شدند و وضعیت آن‌ها تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.

