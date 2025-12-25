سقوط آوار در خاوه قم دو مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باقری از وقوع حادثه ریزش آوار در روستای خاوه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر شد که وضعیت جسمانی یکی از آن‌ها در زمان حضور نیروهای امدادی وخیم گزارش شده بود.



وی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی و پایش علائم حیاتی مصدومان در صحنه انجام گرفت.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی قم افزود: در جریان این حادثه، یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده در شرایط نامناسب جسمی قرار داشت و فرد دیگر نیز دچار آسیب‌های متعدد شده بود که نیاز به انتقال سریع به مرکز درمانی داشت.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص مصدومان و به‌منظور تسریع در روند ارائه خدمات تخصصی درمانی، تصمیم بر انتقال هوایی گرفته شد و بالگرد اورژانس برای جابه‌جایی هر دو مصدوم به کار گرفته شد.



باقری خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انتقال هوایی، جهت ادامه روند درمان و انجام اقدامات تخصصی به یکی از مراکز درمانی استان قم تحویل داده شدند و وضعیت آن‌ها تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.