وجود پلنگ ایرانی در پارک ملی لار تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد گفت: در جریان گشت و پایش میدانی محیط بانان پارک ملی لار، آثار تازه ای از حضور پلنگ ایرانی شناسایی شد که پس از ردیابی دقیق، منجر به رؤیت و ثبت تصویر این گونه ارزشمند در ارتفاعات پارک شد.
وی افزود: این ثبت موفق، حاصل تلاش مستمر، هوشیاری و تخصص محیط بانان است و نشان میدهد زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی لار از پویایی و سلامت اکولوژیک مناسبی برخوردار است.
عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی و گونههای در معرض خطر، از طبیعتگردان و بازدیدکنندگان خواست در زمان حضور در پارک ملی لار، ضوابط و مقررات حفاظتی را به طور کامل رعایت کرده و از ورود به مناطق حساس و زیستگاههای حیات وحش خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: پارک ملی لار یکی از مهمترین زیستگاههای پلنگ ایرانی در کشور محسوب میشود و این مشاهده جدید، نشانهای مثبت از تداوم حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این پهنه ارزشمند حفاظتی است.
نظر شما