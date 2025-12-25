  1. جامعه
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

وجود پلنگ ایرانی در پارک ملی لار تأیید شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات پارک ملی لار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد گفت: در جریان گشت و پایش میدانی محیط بانان پارک ملی لار، آثار تازه ای از حضور پلنگ ایرانی شناسایی شد که پس از ردیابی دقیق، منجر به رؤیت و ثبت تصویر این گونه ارزشمند در ارتفاعات پارک شد.

وی افزود: این ثبت موفق، حاصل تلاش مستمر، هوشیاری و تخصص محیط بانان است و نشان می‌دهد زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی لار از پویایی و سلامت اکولوژیک مناسبی برخوردار است.

عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های در معرض خطر، از طبیعت‌گردان و بازدیدکنندگان خواست در زمان حضور در پارک ملی لار، ضوابط و مقررات حفاظتی را به طور کامل رعایت کرده و از ورود به مناطق حساس و زیستگاه‌های حیات وحش خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پارک ملی لار یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور محسوب می‌شود و این مشاهده جدید، نشانه‌ای مثبت از تداوم حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این پهنه ارزشمند حفاظتی است.

