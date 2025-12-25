به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز پنج شنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۴، در نشست هیئت‌مدیره انجمن علمی متخصصین داخلی ایران، گفت: بیمه‌ها باید قیمت تمام‌شده و واقعی ویزیت جامعه پزشکی را پرداخت کنند. بدون تحقق این امر، تداوم ارائه خدمات سرپایی، و ادامه حیات رشته‌های مادر و کلیدی مانند داخلی، بیهوشی و توانبخشی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اگر پرداخت‌ها مبتنی بر قیمت واقعی خدمات سرپایی اصلاح نشود، دسترسی مردم به متخصصان کاهش یافته، بخشی از ظرفیت درمان سرپایی کشور دچار اختلال جدی خواهد شد و حیات برخی از رشته‌های مادر نیز با تهدید مواجه می‌شود. بحرانی که پایداری و کارآمدی نظام سلامت را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.