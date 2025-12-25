  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

رئیس زاده: بیمه‌ها باید قیمت واقعی ویزیت پزشکان را بپردازند

رئیس زاده: بیمه‌ها باید قیمت واقعی ویزیت پزشکان را بپردازند

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر ضرورت پرداخت قیمت واقعی ویزیت پزشکان از طریق بیمه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز پنج شنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۴، در نشست هیئت‌مدیره انجمن علمی متخصصین داخلی ایران، گفت: بیمه‌ها باید قیمت تمام‌شده و واقعی ویزیت جامعه پزشکی را پرداخت کنند. بدون تحقق این امر، تداوم ارائه خدمات سرپایی، و ادامه حیات رشته‌های مادر و کلیدی مانند داخلی، بیهوشی و توانبخشی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اگر پرداخت‌ها مبتنی بر قیمت واقعی خدمات سرپایی اصلاح نشود، دسترسی مردم به متخصصان کاهش یافته، بخشی از ظرفیت درمان سرپایی کشور دچار اختلال جدی خواهد شد و حیات برخی از رشته‌های مادر نیز با تهدید مواجه می‌شود. بحرانی که پایداری و کارآمدی نظام سلامت را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حبیب احسنی پور

