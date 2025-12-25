به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پهلوان‌پور در ششمین مجمع سلامت شهرستان میبد گفت: تعداد تصادف‌های شهری در این شهرستان از ۱۷ اردیبهشت تا ۲۴ آذرماه، ۷۳۷ مورد بوده که هزار نفر مصدوم شده و ۲۵۷ تصادف جاده‌ای رخ داده که ۳۳۰ مصدوم و هفت فوتی به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به سال گذشته کاهشی بوده، اما همچنان بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: گرچه حوادث ترافیکی قابل پیش بینی نیست، اما می‌توان از آنها پیشگیری کرد. با آموزش رانندگی تدافعی، رعایت قوانین ترافیکی، سرعت مطمئنه و آموزش می‌توان این حوادث را کاهش داد.

معاون آموزشی اورژانس ۱۱۵ استان تصریح کرد: متأسفانه ۷۵ درصد علت فوت راکبین موتورسیکلت ضربه به سر و گردن است که با استفاده از کلاه و رعایت سرعت و ابزارهای دید و استفاده از چراغ موتور و شب رنگ می‌توان در این زمینه مؤثر عمل کرد.

پهلوان پور ادامه داد: باید بپذیریم که نوجوانان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و باید آنها را آموزش دهیم تا آمار حوادث ترافیکی را کاهش دهیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان یزد هم با تاکید بر بررسی زیرساخت‌های ترافیکی، بهسازی معابر، روشنایی و نصب دوربین‌های رصد رفتارهای پرخطر حین رانندگی در سطح شهر گفت: قرار شد هر برنامه و توسعه و رویدادی که در شهرستان میبد انجام می‌شود، پیوست پیشگیری از تصادفات و حوادث ترافیکی داشته باشد.

محمدهادی فرح‌زادی افزود: همچنین همکاران و اساتید دانشکده بهداشت باید در دانشگاه علوم پزشکی و در شورای تخصصی حوادث ترافیکی و شورای ترافیک شهرستان حضور پیدا کنند تا بتوانند شیوه نامه علمی و اجرایی خوبی برای پیشگیری از حوادث ترافیکی تدوین و اجرا کنند.