۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

خسروپناه: نقشه جامع علمی کشور به زودی تصویب می‌شود

ساری - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، گفت:نقشه جامع علمی پس از بازنگری به زودی به تصویب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های استان مازندران در ساری با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ‌های تحمیلی و ترکیبی گفت: این تجربه‌ها نشان داد که وابستگی صرف به کشورهای غربی نمی‌تواند امنیت و پیشرفت علمی یک کشور را تضمین کند و ضرورت استقلال علمی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با یادآوری اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری، اعلام کرد: نسخه به‌روز شده نقشه جامع علمی کشور که تمام حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پزشکی را پوشش می‌دهد، پس از بازنگری‌های اساسی به زودی به مرحله تصویب نهایی خواهد رسید. این سند کلیدی مسیر تحقق اهداف علمی و توسعه پایدار کشور را هموار می‌کند.

حجت‌الاسلام خسروپناه ضمن تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید ضمن ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، در خدمت رفع چالش‌های جامعه باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری، نقشی اثرگذار در توسعه پایدار کشور ایفا کنند.

وی همچنین به وضعیت حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های مرتبط با این بخش باید بازنگری‌های لازم در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود انجام دهند تا بتوانند نیازهای جامعه و بخش‌های تولیدی کشور را به‌صورت عملیاتی پاسخ دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، همکاری میان نهادهای علمی و فرهنگی و ارتقای نشاط دانشگاهی، افزود: دانشجویان و پژوهشگران باید به‌عنوان بازوی علمی کشور، در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و حل مسائل کلان کشور مشارکت فعال داشته باشند.

حجت‌الاسلام خسروپناه در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور و تقویت دانشگاه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های پژوهشی و آموزشی برای تحقق اهداف بلندمدت علمی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: بازنگری و به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور، فرصت مناسبی است تا دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی هدفمند، در مسیر استقلال علمی و توسعه پایدار نقش‌آفرینی کنند.

    • ساناز IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جناب خسروپناه نگاهی به وضعیت دانشگاه آزاد بیندازید.‌ اساتید را با کمتر از سی سال و کمتر از ۶۵ سال سن بازنشسته می کنند. چرا از آیین نامه بازنشستگی وزارت علوم تبعیت نمی کنند؟
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شما وضعیت سهمیه کنکور را نمی توانید درست کنید حالا نقشه جامع علمی تهیه کردید.

