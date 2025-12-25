به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با رؤسای دانشگاههای استان مازندران در ساری با اشاره به تجربیات حاصل از جنگهای تحمیلی و ترکیبی گفت: این تجربهها نشان داد که وابستگی صرف به کشورهای غربی نمیتواند امنیت و پیشرفت علمی یک کشور را تضمین کند و ضرورت استقلال علمی بیش از پیش احساس میشود.
وی با یادآوری اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری، اعلام کرد: نسخه بهروز شده نقشه جامع علمی کشور که تمام حوزههای علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پزشکی را پوشش میدهد، پس از بازنگریهای اساسی به زودی به مرحله تصویب نهایی خواهد رسید. این سند کلیدی مسیر تحقق اهداف علمی و توسعه پایدار کشور را هموار میکند.
حجتالاسلام خسروپناه ضمن تأکید بر نقش دانشگاهها در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، تصریح کرد: دانشگاهها باید ضمن ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، در خدمت رفع چالشهای جامعه باشند و با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری، نقشی اثرگذار در توسعه پایدار کشور ایفا کنند.
وی همچنین به وضعیت حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دانشگاههای مرتبط با این بخش باید بازنگریهای لازم در برنامههای آموزشی و پژوهشی خود انجام دهند تا بتوانند نیازهای جامعه و بخشهای تولیدی کشور را بهصورت عملیاتی پاسخ دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، همکاری میان نهادهای علمی و فرهنگی و ارتقای نشاط دانشگاهی، افزود: دانشجویان و پژوهشگران باید بهعنوان بازوی علمی کشور، در فرآیند تصمیمسازیها و حل مسائل کلان کشور مشارکت فعال داشته باشند.
حجتالاسلام خسروپناه در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی کشور و تقویت دانشگاهها بهعنوان پایگاههای پژوهشی و آموزشی برای تحقق اهداف بلندمدت علمی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: بازنگری و بهروزرسانی نقشه جامع علمی کشور، فرصت مناسبی است تا دانشگاهها با برنامهریزی هدفمند، در مسیر استقلال علمی و توسعه پایدار نقشآفرینی کنند.
