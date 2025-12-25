ایجاد مسیر ایده تا اجرا برای پژوهشگران سمنانی

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان بعد از ظهرپنجشنبه در همایش هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با حضور اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، همکاران دانشگاهی و جمعی از مدیران و فعالان حوزه علم، فناوری و صنعت، در سالن اجتماعات این دانشگاه ملی مهارت سمنان بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت مأموریت خود را تربیت نیروی انسانی خلاق، کارآفرین و متصل به صنعت تعریف کرده و پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، ستون فقرات تحقق این مأموریت به شمار می‌آیند.

وی افزود: اگر بخواهیم در مسیر توسعه پایدار و اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنیم، ناگزیر از ایجاد پیوندی مؤثر میان علم، مهارت و فناوری هستیم. دانشگاه ملی مهارت استان با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی جوان، متخصص و مهارت‌آموز، می‌تواند نقش کلیدی در این زنجیره ایفا کند و پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار و صنعت باشد.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با اشاره به اهمیت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان برتر تصریح کرد: برگزاری رویدادهایی مانند هفته پژوهش و فناوری، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه در میان دانشجویان و تقویت روحیه نوآوری است. ما در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان تلاش می‌کنیم مسیر تبدیل ایده به محصول و فناوری را برای پژوهشگران هموار کنیم و زمینه حضور مؤثر آنان در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی را فراهم آوریم.

خیرخواهان همچنین بر نقش همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: تعامل نزدیک دانشگاه با پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش صنعت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چنین همایش‌هایی بستر گفت‌وگو، هم‌افزایی و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک را فراهم می‌کند و می‌تواند به تولید ثروت از دانش منجر شود.

در پایان این همایش، از اساتید سرآمد پژوهشی، دانشجویان ممتاز و پژوهشگران برتر دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد