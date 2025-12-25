به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از شهروندان مبنی بر دریافت پیام‌هایی حاوی فایل‌های جعلی منتشر شده است. این فایل‌ها با عناوینی احساسی یا فریبنده مانند «عکس یادگاری با هوش مصنوعی» یا «سند قولنامه آماده» ارسال شده و کاربران را ترغیب به دانلود و نصب برنامه‌ای آلوده می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این فایل‌ها در واقع بدافزارهای بانکی هستند که پس از اجرا، اطلاعات گوشی، رمزهای حساب و موجودی بانکی قربانیان را سرقت می‌کنند. اغلب ارسال‌کنندگان این فایل‌ها خود قربانی شده‌اند و مجرمان سایبری با استفاده از گوشی آلوده آنان، زنجیره‌ای از حملات فیشینگ و نفوذ را گسترش می‌دهند.

پیش‌تر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا نسبت به این شیوه جدید هشدار داده بود و توضیح داده بود که کاربران باید از نصب هرگونه فایل ناشناس، به‌ویژه با پسوند ‎APK‎، خودداری کنند. وی همچنین توصیه کرد در صورت مواجهه با چنین پیام‌هایی، فایل را حذف کرده و موضوع را سریعاً به پلیس فتا اطلاع دهند.

در روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی از آلوده شدن و نفوذ به تلفن همراه تعدادی از شهروندان پس از نصب این برنامه دریافت شده است. کارشناسان پلیس فتا تأکید می‌کنند که هوشیاری کاربران بهترین سپر در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی است و تنها یک کلیک اشتباه می‌تواند خسارت مالی سنگینی به همراه داشته باشد. برای مشاوره و گزارش موارد مشکوک، شهروندان می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ و وب‌سایت رسمی fata.gov.ir اقدام کنند.