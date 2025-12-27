کیفیت رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته بالا بود/ اتفاق مثبتی رخ داد

علی زند با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: نکته مهم و بارز مسابقات قهرمانی کشور حضور همه مدعیان رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی بود. در سال‌های گذشته برای این رقابت‌ها سهمیه به استان‌ها تعلق می‌گرفت که این موضوع باعث می‌شد برخی مدعیان فرصت حضور در مسابقات انتخابی را پیدا نکنند. ولی این دوره از رقابت‌ها به صورت آزاد برگزار و باعث شد تمامی کاتاروهایی که داعیه حضور در تیم ملی را دارند به روی تاتامی انتخابی بیایند.

وی افزود: استقبال خوب از رقابت‌های قهرمانی کشور که اولین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی محسوب می‌شد، باعث شد رقابت‌های سطح بالا و با کیفیتی را شاهد باشیم. به خصوص آنکه کیفیت برگزاری هم با تلاش سازمان لیگ و مسابقات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت و در واقع به استانداردهای بین المللی نزدیک شد و این موضوع یک گام مثبت در کاتای کشور بود.

کاتاروی اراکی تیم ملی ادامه داد: خدا را شکر می‌کنم در رقابت‌هایی که کیفیت بالایی داشت، موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی شدم. در واقع در میان بهترین‌های ایران گام نخست حضور در تیم ملی را محکم برداشتم. ولی مراحل بعدی انتخابی هم با تصمیم سازمان تیم ملی در پیش است و باید بیشتر تلاش کنم.

زند افزود: پس از آنکه مسابقات قهرمانی جهان را به دلیل صادر نشدن روادید فرانسه از دست دادم، با انگیزه دو چندان تمرینات خود را پیگیری کردم و نتیجه همین تلاش مضاعف هم در مسابقات کشوری مشهود بود و این نتیجه شروع خوبی بود تا در سال ۲۰۲۶ که مسابقات مهمی پیش رو داریم، عملکرد خود را ارتقا دهم.

وی در خصوص رقابت با شهرجردی در فینال این مسابقات و در کل کاتای اراک گفت: ابوالفضل دوست و برادر من است که سالهاست در کنار هم برای ارتقا یکدیگر تلاش می‌کنیم. کاتای اراک هم سال‌هاست حرف نخست را در کشور در هر دو بخش تیمی و انفرادی می‌زند و این مهم هم به لطف خدا و تلاش‌های استاد شهرجردی مربی تیم ملی و استاد ابوالفضل یوسفی به عنوان مربی بدنساز به دست آمده است. ما در کاتای تیمی تقریباً هیچ رویدادی را بدون کسب مدال از دست ندادیم.

این کاتاروی ملی پوش در خصوص داوری مسابقات گفت: در این دوره داورانی دعوت شده بودند که در یک سال اخیر رویدادهای مهمی را تجربه کرده بودند و در واقع با قوانین روز دنیا آشنایی کامل داشتند و خدا را شکر قضاوت‌های خوبی را نیز شاهد بودیم.

زند در پایان مسابقات قهرمانی آسیا را اولین و مهمترین هدف پیش روی خود عنوان کرد و افزود: یک مرحله دیگر از مسابقات انتخابی را پیش رو خواهیم داشت و در صورتی که فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کنم، برای کسب بهترین نتیجه سخت تلاش می‌کنم.