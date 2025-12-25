به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم عصر امروز در جریان بازدید و همراهی با محمد جوروند مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان و جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی حوزه میراث فرهنگی، ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و تالاب بین المللی شادگان را تشریح کرد و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل سایت گردشگری صراخیه به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور در اولویت برنامه‌های شهرستان قرار دارد.

وی با اشاره به طبیعت منحصربه‌فرد شادگان افزود: شادگان ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری دارد و تالاب بین‌المللی شادگان، نیزارها، اکوسیستم ویژه و سفرهای کوتاه قایقی به جزایر وسط تالاب، جذابیت‌های کم‌نظیری برای گردشگران ایجاد کرده است.

مقدم با بیان اینکه ما در طول سال میزبان گردشگران زیادی هستیم و این حضور در ایام نوروز به اوج می‌رسد، گفت: در نوروز ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۳ هزار گردشگر از شادگان بازدید کردند که حدود ۲ هزار نفر از آن‌ها گردشگران خارجی از کشورهایی مانند نروژ، سودان، اسلواکی و اتریش و… بودند.

فرماندار شادگان از برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی روستای صراخیه خبر داد: روستای صراخیه به‌عنوان روستای مقصد گردشگری در حال ثبت جهانی است که افتخاری بزرگ برای شهرستان محسوب می‌شود.

مقدم در پایان با اشاره به احداث جزیره (شهر نی) با مشارکت بخش خصوصی گفت: این جزیره هنوز جای کار زیادی دارد و جزایر دیگری نیز در تالاب وجود دارد که در صورت جذب سرمایه‌گذار می‌توان آن‌ها را به ظرفیت‌های گردشگری تبدیل کرد.