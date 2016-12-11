 برگزاری کلاس های «آشنایی با گردشگری» برای دانش آموزان شادگانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیته بررسی و رفع مشکلات ایستگاه گردشگری روستای صراخیه تالاب بین المللی شادگان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: کلاس های آموزشی آشنایی با گردشگری برای دانش آموزان روستاهای رگبه و صراخیه این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف برگزاری این جلسه به منظور فراهم سازی مقدمات میزبانی مهمانان نوروزی و گردشگران است.

فرماندار شادگان در ادامه این جلسه بر ضرورت تمهیدات لازم جهت خدمات رسانی هر چه بهتر و بیشتر رسیدگی به وضعیت ایستگاه و جزیره گردشگری صراخیه تاکید کرد.

فرج اللهی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی در خصوص ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران و مرتفع کردن مشکلات ایستگاه گردشگری بین المللی شادگان برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی سکانداران قایق های مستقر در تالاب بین المللی شادگان در راستای تامین امنیت و رفاه مسافران و گردشگران، عنوان کرد: با توجه به اهمیت و لزوم تامین امنیت مسافران و گردشگران، در ابتدا باید قایقرانان و قایق های تالاب شناسایی و شناسنامه دار شوند.

فرماندار شادگان به حفاظت از محیط‌ زیست و تالاب بین‌المللی شادگان هم‌زمان با بهره‌گیری از مناظر زیبا و خدادادی اشاره و بر نظافت و جمع آوری زباله در محیط و داخل تالاب، راه اندازی غرفه عکاسی و انجام برنامه های فرهنگی و هنری، خدمات رسانی به مسافرین و گردشگران در تالاب، راه اندازی غرفه صنایع دستی و... تاکید کرد.

فرج اللهی در پایان، برگزاری کلاس های آگاه سازی دانش آموزان در خصوص برخورد با گردشگر در مدارس روستاهای رگبه و صراخیه را مورد تاکید قرار داد.