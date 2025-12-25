  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

کاهش ۳ درصدی وقوع سرقت در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده قرارگاه مرکزی مقابله با سرقت فراجا از کاهش سه‌درصدی وقوع سرقت در استان هرمزگان نسبت به میانگین کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی نوری نژاد در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت در استان هرمزگان طی سخنانی بیان داشت: با بررسی‌های آماری و تحلیل‌های دقیق صورت گرفته، استان هرمزگان در کشف به وقوع ۹ درصد از میانگین کشور بالاتر بوده که درصد کشف به وقوع نسبت به کل کشور ۴ درصد افزایش داشته است.

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: با تلاش‌های همه جانبه و شبانه روزی انجام شده و مدیریت صحیح و درایت هوشمندانه فرمانده و کارکنان انتظامی استان هرمزگان، در مقیاس کشوری ۳ درصد کاهش وقوع سرقت را در استان شاهد هستیم که این تلاش‌ها قابل تقدیر می‌باشد.

فرمانده قرارگاه مرکزی مقابله با سرقت فراجا در پایان آمادگی، هوشیاری و انگیزه مأموران را سه مؤلفه اصلی برای کاهش وقوع جرم دانسته و خاطرنشان کرد: حفظ مال و امنیت مردم مستلزم رعایت سه اصل بنیادین اجرای مقررات ایمنی در ساختمان‌ها، بازدارندگی مؤثر قوانین قضائی و استفاده اصولی از ظرفیت نگهبانان محلات، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است.

