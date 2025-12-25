کاهش ۳ درصدی وقوع سرقت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی نوری نژاد در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت در استان هرمزگان طی سخنانی بیان داشت: با بررسی‌های آماری و تحلیل‌های دقیق صورت گرفته، استان هرمزگان در کشف به وقوع ۹ درصد از میانگین کشور بالاتر بوده که درصد کشف به وقوع نسبت به کل کشور ۴ درصد افزایش داشته است.

این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: با تلاش‌های همه جانبه و شبانه روزی انجام شده و مدیریت صحیح و درایت هوشمندانه فرمانده و کارکنان انتظامی استان هرمزگان، در مقیاس کشوری ۳ درصد کاهش وقوع سرقت را در استان شاهد هستیم که این تلاش‌ها قابل تقدیر می‌باشد.

فرمانده قرارگاه مرکزی مقابله با سرقت فراجا در پایان آمادگی، هوشیاری و انگیزه مأموران را سه مؤلفه اصلی برای کاهش وقوع جرم دانسته و خاطرنشان کرد: حفظ مال و امنیت مردم مستلزم رعایت سه اصل بنیادین اجرای مقررات ایمنی در ساختمان‌ها، بازدارندگی مؤثر قوانین قضائی و استفاده اصولی از ظرفیت نگهبانان محلات، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است.