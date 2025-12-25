۹۵ درصد از عملیات ساخت سایت جدید سپاه لرستان اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جریان بازدید از سایت جدید سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد عملیات ساخت سایت جدید سپاه لرستان صورتگرفته و بهزودی مجموعه پادگان امام حسین (ع) در سایت جدید مستقر میشود.
وی گفت: ساخت این سایت و سرعت کار این مجموعه قابلتحسین است بهنحویکه تفاوتهای بسیار زیادی نسبت به بازدید گذشته در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه، مشهود است.
استاندار لرستان، ادامه داد: همراهیها و همکاریهای سردار «باقری» فرمانده سپاه استان در این زمینه قابلتحسین و تقدیر است.
شاهرخی با اشاره به اینکه این سایت از نظر شرایط انجام مأموریتهای سپاه یکی از ضرورتهای استان بود، گفت: اکنون نیز باتوجهبه ثبت مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد و وجود پادگان امام حسین (ع) در این محدوده، جابهجایی پادگان امری ضروری بود که با تلاشها و همکاریهای سپاه استان و پیشرفت بسیار مطلوب سایت جدید سپاه، این امر بهزودی محقق میشود.
وی افزود: این جابهجایی گام مهمی برای توسعه گردشگری و کاهش ترافیک در مرکز استان محسوب میشود که باهمت والای فرمانده و مجموعه سپاه استان قبل از پایان سال جاری انجام میشود.
استاندار لرستان، ادامه داد: محوطه پادگان امام حسین (ع) باتوجهبه گفتگوهایی که با وزیر میراثفرهنگی داشتیم ضمن توجه ویژه به وجود قدمگاه شهدا و یادمانهای دفاع مقدس و … طبق طرحی که برای توسعه گردشگری آن در دست اقدام است، در اختیار مردم قرار میگیرد.
