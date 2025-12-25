مرمت و بازسازی مسجد امیرالمؤمنین(ع) جزیره خارگ آغاز شد

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت اماکن مذهبی در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، عملیات مرمت و بازسازی مسجد امیرالمؤمنین (ع) جزیره خارگ با حمایت و پشتیبانی مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پایانه‌های نفتی ایران آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه با هدف بهسازی فضای داخلی و خارجی مسجد و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای حضور نمازگزاران و شهروندان در حال اجراست و تلاش شده است روند اجرایی با رعایت اصول فنی و معماری اسلامی انجام شود.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این اقدام در راستای توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و نقش مؤثر آن در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی جزیره خارگ است.

دشتی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این طرح، مسجد امیرالمؤمنین (ع) با فضایی مناسب‌تر در اختیار شهروندان و نمازگزاران قرار گیرد و زمینه ارتقای فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی در جزیره بیش از پیش فراهم شود.