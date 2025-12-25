عراقچی: استاد پرورش حکیم عرصه تعلیم و تربیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی شامگاه پنجشنبه در مراسم سالگرد ارتحال استاد پرورش در حسینیه بنی‌فاطمه اصفهان اظهار کرد: خداوند بزرگ را شاکرم که به بنده توفیق داد در جریان سفر به اصفهان در این مراسم باشکوه به یاد یکی از بزرگان اصفهان و البته ایران و انقلاب اسلامی حاضر شوم.

وی با بیان اینکه برای من سخت است که در خصوص مرحوم پرورش صحبت کنم، عنوان کرد: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی شخصیت مرحوم پرورش به عنوان یکی از مسئولان جمهوری اسلامی و فردی روشن و با اخلاص همیشه برای من قابل احترام بود.

وزیر امور خارجه افزود: از نظر من مرحوم پرورش چند ویژگی داشت؛ یکی از آنها شخصیت چند بعدی ایشان به عنوان یک انقلابی، سیاستمدار، معلم اخلاق، دولتمرد و عارف است. عرفان، اخلاق و سیاستمداری ایشان جلوه‌های ارزشمندی از شخصیت ایشان بود. ایشان همه ابعاد یک انسان پرتلاش و کوششگر را در خود داشت.

وی استاد پرورش را حکیم عرصه تعلیم و تربیت دانست و گفت: ایشان یک لحظه را برای تعلیم و تربیت از دست نمی‌داد و او معلم معلمان بود.

عراقچی ضمن بیان خاطراتی از استاد پرورش تصریح کرد: ویژگی دیگر استاد پرورش که برای من جالب توجه است، پاکدستی ایشان است؛ وقتی دوره ایشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش پایان یافت، با خودرو این وزارتخانه به منزل بازنگشت. این ویژگی است که ما امروز به شدت به آن نیاز داریم.

وی افزود: ویژگی دیگر ایشان که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز هست، پایبندی ایشان به اصول و ارزش‌ها است؛ استاد پرورش از پیش از انقلاب مبارزه را آغاز و تا پس از آن ادامه داد و تحت هیچ شرایطی از اصول خود که بر مبنای انقلاب اسلامی بود کوتاه نیامد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مهم‌ترین گفتمان انقلاب اسلامی مقاومت است، گفت: ما مکتب مقاومت را از امام راحل آموختیم و در زمان رهبر معظم انقلاب ادامه دادیم؛ رمز پیروزی ایران مقاومت است و در زمان بحران ملتی پیروز است که از اصول و عزت خود دست برندارد و مقاومت کند. این خصوصیت عمومی مردم ایران بوده و هست و اساتید این مکتب امثال مرحوم پرورش بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ما در جنگ ۱۲ روزه اخیر این مقاومت و ایستادگی را باری دیگر در سطح کل کشور تجربه کردیم، گفت: دشمنان آمده بودند که در عرض یکی دو روز مردم ایران را تسلیم کنند و فکر می‌کردند با حمله غافلگیرانه و شهادت فرماندهان، نیروهای مسلح و مردم ما ناامید و متزلزل می‌شوند؛ آنها تصور غلطی داشتند که مردم ما ناراضی‌اند و به خیابان‌ها خواهند آمد.

عراقچی افزود: مردم به خیابان آمدند اما برای حمایت از نظام و حکومت و دفاع از آب و خاک ایران؛ فرماندهان ما شهید شدند اما دشمن نمی‌دانست که سرداران دیگر پرچم را به اهتزاز درمی‌آوردند و رهبری مدیر و مدبر و شجاع وجود دارد که در بحرانی‌ترین شرایط تدبیر خود را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: دولت همه تلاش خود را به کار بست تا معیشت مردم تأمین و امور کشور را اداره کند و از همه مهم‌تر، نیروهای مسلح آماده فداکاری همه جانبه بودند و درحالی موشک پرتاب می‌کردند که همان لحظه به شهادت می‌رسیدند؛ این موشک‌ها عزت، اقتدار و استقلال کشور را حفظ کرد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: دشمن در روزهای ابتدای جنگ برای مذاکره و تسلیم بدون قید و شرط پیغام می‌فرستاد اما ما با درایت رهبر معظم انقلاب مقاومت و شهادت را انتخاب کردیم؛ در ادامه کار به جایی رسید که روز دوازدهم جنگ آمریکا برای توقف جنگ پیغام داد و در اثر مقاومت، تسلیم بدون قید شرط به آتش‌بس بدون قید و شرط در ۱۰ روز تغییر کرد. این مرام ملت ایران خواهد بود.

وی تأکید کرد: مشکلات و مسائل زیاد است اما وقتی دشمنان فهمیدند مردم محکم ایستاده‌اند معیشت آنها را هدف قرار دادند؛ منکر کمبودها، اشتباهات و مدیریت‌های غلط نیستم که باید در زمان خود به آنها رسیدگی شود اما بدانید که دشمنان ما از حمله نظامی ناامید شده و جنگ اقتصادی را در پیش گرفته‌اند و ما باید در این جنگ نیز مقاومت کنیم و خواهیم کرد.

عراقچی خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که در وزارت امور خارجه توانستیم سهم خود را در مقاومت ایفا کنیم؛ بیش از ۱۲۰ کشور دنیا و همه سازمان‌های بین‌المللی این حمله ناجوانمردانه را محکوم کردند. ما صدای حقانیت و مظلومیت مردم ایران در بین‌الملل و مدافع حقوق آنان بودیم و پیمان می‌بندیم که در ادامه نیز کوتاهی نکنیم.