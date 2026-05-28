به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان دیلم با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهادت قائد امت امام خامنه ای(ره) و تاکید بر ضرورت توجه به توسعه متوازن شهرستان، اظهار کرد:دیلم به واسطه موقعیت بندری خود از ظرفیتهای مهمی در حوزه تجارت، گردشگری و صنایع نفت و گاز برخوردار است و باید برنامهریزیها متناسب با این ظرفیتها و با هدف رفع موانع موجود انجام شود.
وی افزود: هدف مجموعه مدیریتی شهرستان این است که کمترین میزان بیکاری و ریزش نیروی کار را در شرایط اقتصادی موجود شاهد باشیم و در مسیر تحقق چشمانداز توسعهای شهرستان گامهای عملی و مؤثر برداشته شود.
فرماندار دیلم با اشاره به همراهی جامعه کارگری در شرایط مختلف اقتصادی و بحرانهای اخیر تصریح کرد: کارگران در این مقاطع همچون نیروهای خط مقدم تولید، با صبر و تابآوری بالا در کنار واحدهای تولیدی ایستادند و اجازه توقف چرخه فعالیتهای اقتصادی را ندادند.
اسماعیل کاظمی همچنین با اشاره به عملکرد حوزه اشتغال شهرستان گفت: در سال گذشته ۹۲۱ تعهد اشتغال برای دیلم تعیین شده بود که بخش قابل توجهی از آن با وجود شرایط سخت اقتصادی محقق شد و این موضوع نشاندهنده تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و همراهی بانکهای عامل است.
وی ادامه داد: در حوزه مشاغل خرد و خانگی نیز جذب اعتبارات و تحقق تعهدات بالاتر از سطح پیشبینیشده بوده و این روند باید با قدرت بیشتری در سال جاری ادامه یابد.
فرماندار دیلم با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای طرحهای اشتغالزا اظهار کرد: کمیته نظارت بر اشتغال باید با دقت و بهصورت مستمر فرآیند ثبت، پرداخت تسهیلات و اجرای طرحها را رصد کند تا انحرافی در مسیر اهداف تعیینشده ایجاد نشود.
وی افزود: ثبت بهموقع اطلاعات در سامانههای مربوطه، قدردانی از همکاری بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و همچنین تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر از مهمترین اولویتهای شهرستان در حوزه اشتغال است.
در این نشست آخرین وضعیت طرحهای اشتغالزایی، میزان تحقق تعهدات و برنامههای توسعه سرمایهگذاری در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، افزایش جذب اعتبارات، حمایت از سرمایهگذاری و توسعه طرحهای اشتغالزای خرد و خانگی در شهرستان دیلم تاکید شد.
