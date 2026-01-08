علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مهم علائم افقی در ارتقای ایمنی تردد اظهار کرد: در راستای بهبود دید رانندگان، هدایت صحیح وسایل نقلیه و کاهش تصادفات جادهای، طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ عملیات خطکشی راهها به طول ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اجرا شده است.
وی افزود: این عملیات در محورهای اصلی، شریانی و فرعی استان و با اولویت مسیرهای پرتردد و نقاط حساس انجام شده و نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جادهای، بهویژه در ساعات شب و شرایط کاهش دید، ایفا میکند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به سایر اقدامات ایمنی تکمیلی تصریح کرد: در همین بازه زمانی، اجرای نقوش ترافیکی به میزان ۹ هزار و ۳۵۲ متر شامل علائم هشداردهنده افقی، نوشتارهای ترافیکی و علائم کاهنده سرعت در سطح محورهای استان انجام شده است.
سلیمی همچنین از اجرای رنگ دوجزئی در راههای استان خبر داد و گفت: بهمنظور افزایش ماندگاری علائم افقی و ارتقای رؤیتپذیری آنها، بهویژه در نقاط پرتصادف و مقاطع حساس، عملیات اجرای رنگ دوجزئی به طول ۳ هزار و ۶۲۰ متر در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به اجرا درآمده است.
وی در پایان با تأکید بر تداوم این اقدامات خاطرنشان کرد: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با برنامهریزی مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اجرای عملیات خطکشی و ایمنسازی راهها را با هدف فراهمسازی تردد ایمن و روان برای هماستانیها و مسافران ادامه خواهد داد.
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