به گزارشخبرنگار مهر، مهدی میقانی، شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حملونقل، با تبریک هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، صنعت حملونقل را ستون فقرات و شریان حیاتی هر جامعه دانست و گفت: اقتصاد کشور، از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا ارائه خدمات ضروری، بر دوش صنعت حملونقل است و بدون آن، چرخه زندگی و توسعه جامعه متوقف میشود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی رانندگان در پویایی اقتصاد کشور افزود: اگر حملونقل نباشد، هیچ کالایی از کارخانه به بازار نمیرسد، سوخت به موقع توزیع نمیشود و خدمات حیاتی و اورژانسی نیز به مقصد نخواهد رسید.
وی تصریح کرد: رانندگان نهتنها حامل بار و مسافر، بلکه حامل امید، روزی و توسعه کشور هستند و با تحمل دوری از خانواده، آسایش خود را فدای آسایش مردم میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با قدردانی از تلاشهای راهداران ادامه داد: راهداران، سربازان گمنام جادهها هستند که در شرایط سختی همچون برف، کولاک، سیل و گرمای شدید، ایمنی و روانی تردد در محورهای مواصلاتی را تضمین میکنند.
میقانی، حملونقل را فراتر از جابهجایی کالا و مسافر دانست و تصریح کرد: این صنعت، ارتباطدهنده ملتها، تضمینکننده امنیت غذایی و انرژی و یکی از عوامل اصلی تحقق عدالت توزیعی در کشور است.
وی با اشاره به سختیها و مخاطرات شغلی فعالان حوزه حملونقل گفت: فرسودگی ناوگان، مشکلات معیشتی، خطرات جادهای و پیچیدگی قوانین از جمله چالشهای این حوزه است که صبر و استقامت فعالان آن در برابر این مشکلات، شایسته تقدیر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی در ادامه با تأکید بر حرکت به سوی ایمنی و توسعه خاطرنشان کرد: وظیفه ما بهعنوان متولیان این بخش، بهبود شرایط کاری، توسعه زیرساختها، بهروزرسانی ناوگان و اجرای طرحهای رفاهی بهتر برای رانندگان و راهداران است.
وی در پایان با دعوت از رانندگان به رعایت مقررات و توصیههای ایمنی، اظهار امیدواری کرد با همکاری و همراهی فعالان این حوزه، بتوان گامهای مؤثری در راستای کاهش حوادث جادهای و تحقق چشمانداز حملونقل ایمن و پایدار برداشت.
در پایان این مراسم، از مدیران تشکلهای صنفی بخش حملونقل کالا و مسافر در سطح استان و شهرستانها، شرکتهای حملونقل کالا و مسافر، پیشکسوتان این بخش، رانندگان فعال در ایام اربعین که در جابهجایی مسافران و حمل رایگان اقلام مورد نیاز موکبها مشارکت داشتند، و همچنین رانندگان حوزههای حمل کالا، مسافر و فرآوردههای نفتی، با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.
