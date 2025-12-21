  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

یکی از اعضای نسل اول داعش در عراق به دام افتاد

یکی از اعضای نسل اول داعش در عراق به دام افتاد

یک منبع عراقی از بازداشت عضو برجسته تشکیلات تروریستی داعش در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار تاکید کرد که در جریان عملیات نیروهای حشد شعبی در مناطق مختلف شمال شهر الفلوجه یکی از عناصر برجسته داعش شناسایی و بازداشت شد.

وی اضافه کرد که تروریست مذکور در دام نیروهای حشد شعبی در منطقه الصقلاویه گرفتار و در نهایت بازداشت شد.

این منبع تصریح کرد که عنصر بازداشت شده یکی از عناصر مهم تشکیلات تروریستی داعش و جزو نسل اول آن به شمار می‌رود.

وی بیان کرد که این شخص از اسناد هویتی جعلی برای رفت و آمدهای خود استفاده می‌کرد و در حملات علیه نیروهای امنیتی عراق در استان الانبار دست داشته است.

کد خبر 6696890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها