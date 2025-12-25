حسین نیا: بارش شدید باران در رودسر؛ شهرداری در آماده‌ باش کامل است

رحمان حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و احتمال آبگرفتگی در سطح شهر، ستاد بحران شهرداری رودسر با تمام توان در حال فعالیت است. بیش از شش تیم عملیاتی در نقاط مختلف شهر مستقر شده‌اند تا نسبت به رفع آبگرفتگی‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

شهردار رودسر با بیان اینکه این شهر به دلیل موقعیت ساحلی همواره در معرض بارش‌های شدید قرار دارد، افزود: خوشبختانه با تخصص و تلاش همکاران در واحد مدیریت بحران، اقدامات لازم برای کاهش مشکلات ناشی از بارندگی در حال انجام است و امیدواریم شهروندان عزیز هیچ‌گونه دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

حسین‌نیا در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای شهرداری گفت: هدف ما این است که علی‌رغم شدت بارش‌ها، شاهد آرامش، شادی و رضایت شهروندان متدین و شریف رودسر باشیم.