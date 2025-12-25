  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب لیلة الرغائب

مشهد- در این فیلم حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب لیلة الرغائب را مشاهده می‌کنید.

