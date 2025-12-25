https://mehrnews.com/x39Yny ۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ کد خبر 6702050 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷ حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب لیلة الرغائب مشهد- در این فیلم حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب لیلة الرغائب را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB کد خبر 6702050 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای زائران در شب لیلة الرغائب در حرم امام رضا(ع) لیلةالرغائب در حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) ویژه برنامههای جشن میلاد امام باقر (ع) در حرم امام رضا(ع) اعلام شد لیلة الرغائب در جوار حرم امام رضا(ع) برچسبها لیله الرغائب مشهد حرم امام رضا (ع)
