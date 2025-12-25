«احمد» با حضور وزیر امور خارجه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر فیلم سینمایی «احمد» با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان رونمایی شد.
فیلم سینمایی "احمد" به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد روایتی پرتعلیق از حماسه یک قهرمان است؛ قهرمانی که از دل مردم برخاست و برای همان مردم به میدان زد تا تبدیل به مرهمی برای زخم «بم» شود و ایدهای بهظاهر محال را شدنی کرد.
فیلم "احمد" برای اولین بار قصهای ناگفتهای از ۱۸ ساعت ابتدایی حادثه تراژیک زلزله بم و اقدامی قهرمانانه در این ساعات پُرالتهاب را روایت میکند؛ یادی از رشادتهای شهید احمد کاظمی در زلزله بم.
این فیلم در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ بلورین و یک دیپلم افتخار شده است. این فیلم از هماکنون در سینماهای استان اکران میشود.
نظر شما