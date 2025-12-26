  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

نوری: مهار تورم نیازمند تدبیر و تلاش جهادی مسئولان است

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: مهار تورم و گرانی‌ها نیازمند حساسیت، تدبیر و تلاش جهادی مسئولان است و با استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور می‌توان مشکلات اقتصادی مردم را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، بر ضرورت تدبیر، حساسیت و تلاش جهادی مسئولان برای مهار تورم و گرانی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه منابع انرژی، معادن، نیروی انسانی و فناوری‌های پیشرفته اظهار کرد: در صورت استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها و با تلاش مخلصانه مسئولان، می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد و مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به یوم‌الله ۹ دی و حرکت عظیم مردم در دفاع از انقلاب اسلامی افزود: این حرکت تاریخی نشان داد که مردم ایران در برابر فشارها و مشکلات ایستادگی می‌کنند و همان روحیه مقاومت و مطالبه‌گری می‌تواند مسیر بهبود اقتصادی و کاهش گرانی‌ها را نیز هموار کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: همه مسئولان، از وزارتخانه‌ها تا نهادهای نظارتی و قانون‌گذار، باید با همدلی و هماهنگی نسبت به مدیریت بازار و اقتصاد اقدام کرده و با پدیده‌هایی مانند قاچاق، سوءمدیریت و فساد برخورد جدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام نوری با بیان ضرورت فعال‌سازی کارخانه‌ها، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال گفت: نظارت دقیق بر بازار، مدیریت صحیح ارز و طلا و جلوگیری از التهاب‌های اقتصادی از الزامات اساسی کنترل تورم است و این مهم تنها با کار شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی درست محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: همکاری مردم با مسئولان و برخورد قاطع با نفوذی‌ها و فرصت‌طلبان، مسیر مهار گرانی‌ها و تأمین رفاه عمومی را هموار می‌کند و خدمت صادقانه به مردم، بالاترین عبادت محسوب می‌شود.

کد خبر 6702294

