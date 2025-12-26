نوری: مهار تورم نیازمند تدبیر و تلاش جهادی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، بر ضرورت تدبیر، حساسیت و تلاش جهادی مسئولان برای مهار تورم و گرانیها تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه منابع انرژی، معادن، نیروی انسانی و فناوریهای پیشرفته اظهار کرد: در صورت استفاده صحیح از این ظرفیتها و با تلاش مخلصانه مسئولان، میتوان از تحریمها عبور کرد و مشکلات معیشتی مردم را کاهش داد.
امام جمعه بجنورد با اشاره به یومالله ۹ دی و حرکت عظیم مردم در دفاع از انقلاب اسلامی افزود: این حرکت تاریخی نشان داد که مردم ایران در برابر فشارها و مشکلات ایستادگی میکنند و همان روحیه مقاومت و مطالبهگری میتواند مسیر بهبود اقتصادی و کاهش گرانیها را نیز هموار کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: همه مسئولان، از وزارتخانهها تا نهادهای نظارتی و قانونگذار، باید با همدلی و هماهنگی نسبت به مدیریت بازار و اقتصاد اقدام کرده و با پدیدههایی مانند قاچاق، سوءمدیریت و فساد برخورد جدی داشته باشند.
حجتالاسلام نوری با بیان ضرورت فعالسازی کارخانهها، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال گفت: نظارت دقیق بر بازار، مدیریت صحیح ارز و طلا و جلوگیری از التهابهای اقتصادی از الزامات اساسی کنترل تورم است و این مهم تنها با کار شبانهروزی و برنامهریزی درست محقق میشود.
وی تصریح کرد: همکاری مردم با مسئولان و برخورد قاطع با نفوذیها و فرصتطلبان، مسیر مهار گرانیها و تأمین رفاه عمومی را هموار میکند و خدمت صادقانه به مردم، بالاترین عبادت محسوب میشود.
نظر شما