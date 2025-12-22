به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که پس از گذشت ۷۳ روز از آتش بس در نوار غزه، اشغالگران صهیونیست تا کنون ۸۷۵ بار آن را نقض کرده اند.

بر اساس گزارش این نهاد فلسطینی، نقض آتش بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی طی ۷۳ روز گذشته منجر به شهادت ۴۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۱۱۲ تن شده است.

در این گزارش تأکید شده است که طی این مدت از مجموع ۴۳ هزار و ۸۰۰ کامیون حامل کمک ها که قرار بود وارد نوار غزه شود، تنها ۱۷هزار و ۸۱۹ کامیون وارد نوار غزه شده است. همچنین در ۷۳ روز گذشته از ۳۶۵۰ کامیون سوختی که قرار بود وارد نوار غزه شود، فقط ۳۹۴ کامیون وارد این باریکه شده است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه درباره نبود سرپناه مناسب و افزایش بحران انسانی بی‌سابقه در این باریکه هشدار داده و این شرایط را نتیجه ادامه مسدود ماندن گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود چادر و کانکس و تجهیزات لازم برای ایجاد سرپناه دانست و تأکید کرد که این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در تعارض با قوانین بشردوستانه بین‌المللی قرار دارد.

این نهاد فلسطینی همچنین جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد، رئیس جمهور آمریکا، طرف‌های ناظر بر اجرای توافق آتش بس، طرف‌های میانجیگر و ضامنین اجرای توافق آتش بس را به مسئولیت پذیری حقوقی و اخلاقی و ملزم کردن اشغالگران به اجرای تعهدات خود و تضمین حمایت از غیرنظامیان و ورود فوری و گسترده کمک‌های بشردوستانه به غزه دعوت کرد.