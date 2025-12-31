رضوان: ۱۳ هزار دام سبک و سنگین در کاشان واکسینه شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای طرح سراسری واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در استان‌، با تشکیل قرارگاه تب برفکی در شهرستان کاشان، پرسنل شبکه دامپزشکی با استفاده از توان بخش خصوصی و بسیج، اقدام به واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین شهرستان کردند.

وی ابراز کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هزار و ۶۱۲ رأس دام سنگین و ۱۰۱ هزار و ۹۱۰ رأس دام سبک و در مجموع بیش از ۱۳ هزار دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان تصریح کرد: این عملیات با همکاری مراکز بخش خصوصی و نظارت شبکه دامپزشکی انجام گرفت که با همت دامداران و تلاش شبانه روزی کارشناسان شبکه دامپزشکی پوشش حداکثری واکسیناسیون محقق شد و در حال حاضر این بیماری در شهرستان تحت کنترل است.