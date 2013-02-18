به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حسینی با بیان اینکه بيماري تب برفكي يكي از مسري ترين و پرضررترين و مهمترين بيماري هاي دامی است كه با ايجاد تاول و زخم در دهان و سم و پستان ،ضرر و زیان اقتصادی بالا برای دامداران و صنعت دامپروری کشور در پی دارداضافه کرد اين بيماري ممکن است به صورت نوع قلبی در گوساله ها و بره ها و بزغاله ها ايجاد نكروز و مرگ بافتي نموده و باعث تلفات آنها شود و خسارات سنگين در بره ها و بزغاله ها ایجاد نماید.

حسینی گفت: طرح فراگیر و رایگان واکسیناسیون تب برفکی دامهای سبک وسنگین از دوم دیماه سال جاری به مدت 40 روز کاری در واحدهای سنتی، روستایی و مناطق عشایری 12شهرستان استان با مشارکت بخش خصوصی به مرحله اجرا درآمد.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به پیش بینی این طرح که واکسیناسیون 109 هزار و500 رأس گاو و گوساله و 890هزار راس گوسفند وبز بوده است، گفت :عملکرد این دوره از واکسیناسیون تب برفکی بیش از صد درصد پیش بینی صورت پذیرفته است ودراین مرحله تعداد 115هزار راس گاو گوساله و980هزار راس گوسفند وبز توسط 20 اکیپ بخش خصوصی و16 اکیپ بخش دولتی به صورت رایگان از محل طرح توسعه خدمات روستایی وعشایری، در سطح استان واکسینه شدند.

دکتر حسینی خاطر نشان کرد واكسن تب برفكي به صورت كامل نمي تواند از وقوع بيماري جلوگيري نمايد و اگر ميزان ورود ويروس به بدن از حد معيني افزايش يابد با وجود واكسيناسيون، بيماري در دامها ظاهر مي شود.بنابراین لازم است دامداران عزیز موارد بهداشتی را رعایت کرده وبه نکات بهداشتی توجه نمایند.

وی ادامه داد: چنانچه محیط دامداري كه دام ها وارد آن مي شوند آلوده باشد باعث بروز بيماري در دامهاي ورودي ميگردد و در بيشتر بيماري هاي عفوني به خصوص در بيماري تب برفكي قبل از آنكه بيماري از نظر باليني در دام قابل مشاهده باشد عامل بيماري می تواند باعث آلودگي محيط و انتقال بيماري شود.

دکتر حسینی تصریح کرد: همچنین لاشه دامهای تلف شده بر اثر بیماری تب برفکی و عدم دفن بهداشتی آنها مي تواند باعث انتشار بيماري گردد بنابراين براي آنكه بيماري رخ ندهد بايد از آلودگي محيط با ويروس تب برفكي جلوگيري كردبه هنگام ورود به دامداريها بهداشت را رعايت نمود و بعد از خريد دام از ميادين دام و قبل از وارد كردن آنها به گله، مدتي آنها را در قرنطينه نگهداري كرد.

مدیرکل دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: استفاده از مواد ضدعفوني نيز در پيشگيري از بيماري و كاهش آلودگي محيط بسيار موثر است.