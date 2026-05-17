به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط جنگی، نخستین چیزی که آسیب می‌بیند تنها زیرساخت‌ها نیست؛ آرامش روانی خانواده‌ها و مسیر آموزشی دانش‌آموزان نیز تحت تأثیر مستقیم قرار می‌گیرد.

فضای ملتهب اجتماعی، نگرانی‌های ناشی از نااطمینانی و اختلال در روال عادی زندگی، تمرکز دانش‌آموزان را با چالش جدی مواجه می‌کند. در چنین وضعیتی، تحصیل دیگر صرفاً یک برنامه آموزشی نیست، بلکه به مسئله‌ای روانی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

کارشناسان آموزشی معتقدند در شرایط بحرانی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد حس ثبات و استمرار در زندگی دانش‌آموزان است؛ حسی که می‌تواند از طریق حمایت آموزشی و مشاوره‌ای تقویت شود. خانواده‌ها نیز در این میان نقش کلیدی دارند، اما خودشان نیازمند راهنمایی و پشتیبانی هستند.

ورود بهارنکو به حوزه مشاوره تحصیلی

در پاسخ به این نیاز، گروه مؤسسات بهارنکو در قالب فعالیت‌های «گروه جهادی بهارنکو» اقدام به ارائه مشاوره تحصیلی رایگان کرده است؛ خدمتی که با هدف کاهش اضطراب آموزشی و کمک به مدیریت بهتر مسیر تحصیلی دانش‌آموزان در شرایط جنگی طراحی شده است.

حمید مقامی، مدیرعامل گروه مؤسسات بهارنکو، در توضیح چرایی این اقدام گفت: در شرایط جنگی و بحرانی، فشار روانی فقط متوجه خانواده‌ها نیست؛ دانش‌آموزان بیش از همه آسیب می‌بینند. اگر امروز به وضعیت تحصیلی آن‌ها توجه نکنیم، تبعات آن را در سال‌های آینده خواهیم دید. مشاوره تحصیلی در چنین روزهایی، فقط برنامه‌ریزی درسی نیست، بلکه نوعی حمایت روانی و ایجاد آرامش برای دانش‌آموز و خانواده است.

او تأکید کرد که آموزش نباید قربانی شرایط ملتهب شود و افزود: حتی در سخت‌ترین شرایط هم نباید اجازه دهیم مسیر رشد علمی و آموزشی فرزندان‌مان متوقف شود. حفظ پیوستگی آموزش، بخشی از حفظ امید و آینده‌نگری جامعه است.

گام‌های اولیه یک مسیر حمایتی

بر اساس اعلام مدیرعامل گروه مؤسسات بهارنکو، تاکنون دو وبینار تخصصی در حوزه مشاوره تحصیلی برگزار شده است. این وبینارها با تمرکز بر مدیریت اضطراب تحصیلی، تنظیم برنامه درسی متناسب با شرایط بحرانی، حفظ تمرکز و نقش خانواده در حمایت آموزشی از دانش‌آموزان برگزار شده‌اند.

در همین راستا، مجموعه آموزشی و مشاوره تحصیلی دانا نیز با تأکید بر اهمیت حفظ پیوستگی آموزشی در شرایط حساس کنونی، اعلام کرده است که فراهم‌کردن بستر علمی و روانی برای آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه در روزهای بحرانی است. بر اساس این رویکرد، برنامه‌ریزی برای ادامه برگزاری وبینارهای رایگان آموزشی و مشاوره‌ای در ایام جنگ در دستور کار قرار دارد.

همچنین مرکز آموزش و مشاوره تحصیلی دانا با ارائه خدمات تخصصی از مقطع پیش‌دبستان تا کنکور و تحصیلات تکمیلی، آمادگی خود را برای همراهی آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در تمامی مسیرهای تحصیلی اعلام کرده است.

آموزش؛ مؤلفه‌ای از تاب‌آوری اجتماعی

فعالان حوزه آموزش معتقدند حضور گروه‌های جهادی در عرصه تحصیل، به‌ویژه در شرایط جنگی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا کند. زمانی که خانواده‌ها احساس کنند در مسیر تربیت و آموزش فرزندان خود تنها نیستند، فشار روانی کمتری را تجربه خواهند کرد.

گروه جهادی بهارنکو نیز با همین نگاه، تلاش کرده است در کنار فعالیت‌های پیشین خود در حوزه خانواده، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این روزها یعنی آموزش و آینده تحصیلی دانش‌آموزان پاسخ دهد؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی در شرایط بحرانی، توجه به آموزش همچنان یک ضرورت اجتماعی است، نه یک انتخاب.