آغاز عاشقانه زندگی ۳۲ زوج جوان در جوار حرم حضرت شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پربرکت دهه کرامت مراسم عقد ازدواج دائم ۳۲ زوج جوان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

این مراسم به همت واحد «پیوند آسمانی» این آستان مقدس و به‌صورت جداگانه در سالن عقد این مجموعه انجام گرفت و زوج‌های جوان، زندگی مشترک خود را در فضایی معنوی و در جوار این بارگاه نورانی آغاز کردند.



واحد «پیوند آسمانی» حرم مطهر شاهچراغ (ع) به‌صورت مستمر با برگزاری کارگاه‌های آموزشی با عناوین «پیوند ماندگار» و «طرح معرفت»، در راستای ارتقای کیفیت زندگی مشترک و توانمندسازی زوجین فعالیت می‌کند.

این دوره‌ها با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان خانواده برگزار شده و شرکت در آن‌ها برای زوجین رایگان است.



علاقه‌مندان به برگزاری مراسم عقد در حرم مطهر می‌توانند برای هماهنگی به دفتر واحد «پیوند آسمانی» واقع در صحن حرم شاهچراغ (ع) مراجعه نمایند.