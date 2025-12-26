کارگردانی که از مرگ بازگشت فیلم جدیدش را ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، زویاگینتسف چندی پیش پروژه «ژوپیتر» را کنار گذاشت و به جای آن تصمیم گرفت «مینوتور» را فیلمبرداری کند و این کار را چند هفته پیش به پایان رساند. این فیلم که ششمین فیلم بلند وی است، با تمرکز بر یک کارآفرین روس در آستانه اخراج کارمندانش را در حالی تصویر می‌کند که وی متوجه می‌شود همسرش قصد ادامه زندگی با او را ندارد. از این فیلم به عنوان یک افسانه سیاسی یاد شده که یک تریلر جنایی را با تراژدی ترکیب می‌کند.

زویاگینتسف از زمان ساخت فیلم «بی‌عشق» در سال ۲۰۱۷ که یکی از بهترین‌های سینمای بین‌المللی است؛ فیلمی کارگردانی نکرده و حالا باید انتظار داشت فیلم جدید وی اولین نمایش خود را در جشنواره کن ۲۰۲۶ تجربه کند.

سال ۲۰۲۱، زویاگینتسف پس از واکنش شدید به واکسن کووید-۱۹ در آلمان در کمای پزشکی قرار گرفت و شرایط بسیار وخیمی را در حالی تجربه کرد که ۹۲ درصد از ریه‌هایش آسیب دیده بود. او سرانجام پس از ۱۱ ماه بستری شدن در بیمارستان، توانست بیماری را پشت سر بگذارد. در آن زمان، این فیلمساز در میانه راه تولید فیلم «چه اتفاقی می‌افتد» بود که قرار بود اولین فیلم انگلیسی زبان او باشد.

زویاگینتسف که ۲ بار نامزد جایزه اسکار شده، برای فیلم‌های تاریکی که با محوریت روسیه‌ می‌سازد، شهرت جهانی دارد. او سال ۲۰۰۳ برای فیلم «بازگشت» جایزه اصلی جشنواره فیلم ونیز و سال ۲۰۱۷ برای فیلم «بی‌عشق» جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. تحسین‌شده‌ترین فیلم او همچنان فیلم خارق‌العاده «لویاتان» در سال ۲۰۱۴ است.