۷ حادثه مرگبار در ۵ روز؛ موتورسواران در صدر قربانیان تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسان‌پور، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، دو حادثه مرگبار در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شد.

وی عنوان کرد: در حادثه اول، ساعت ۰۹:۱۳ صبح، یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه حکیم به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک خودرو برخورد کرد و راننده موتورسیکلت که کلاه ایمنی نداشت، در دم جان باخت.

سرهنگ احسان پور اضافه کرد: حادثه دوم در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز در خیابان شهر زیبا، خیابان فرساد غربی رخ داد؛ برخورد یک پژو پارس با موتورسیکلت منجر به فوت راننده موتورسیکلت شد.

سرهنگ احسان‌پور افزود: روز دوشنبه ساعت ۲۲:۱۰، یک موتورسیکلت در بزرگراه شهید خرازی واژگون شد و راننده حدوداً ۲۰ ساله آن در اثر شدت صدمات در دم فوت کرد. همچنین در ساعت ۰۳:۵۰ بامداد روز ۲ دی‌ماه، واژگونی یک موتورسیکلت در بزرگراه آزادگان، بعد از جاده ساوه، منجر به مرگ راننده ۵۰ ساله شد.

وی درباره تصادفات روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه نیز گفت: ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، یک پژو ۴۰۵ در بزرگراه شهید باکری بعد از پل آیت‌الله کاشانی با گاردریل برخورد و منجر به مرگ راننده و سرنشین شد. همچنین ساعت ۰۵:۱۰ بامداد، برخورد یک دستگاه دنا با عابرپیاده در آزادراه تهران–کرج جان عابر را گرفت.

این مقام انتظامی درباره حادثه آخر گفت: ساعت ۲۳:۵۵، برخورد پژو پارس با عابرپیاده در بزرگراه امام علی (ع) پس از خاوران منجر به فوت فرد شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی گفت: ورود خودروها به خطوط ویژه اتوبوس در ساعات خلوت شب، تخلفی خطرناک است و به علت محدود بودن مسیر و امکان برخورد با عابران پیاده، احتمال بروز حوادث مرگبار افزایش می‌یابد. وی هشدار داد که رانندگان متخلف با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.