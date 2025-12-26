خودروهای توقیفی در پارکینگ های ساری تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه، به همراه معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی مرکز استان، در جریان بازدید از پارکینگ رسالت، هدف از این بازدیدها را تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، ساماندهی وضعیت نگهداری و ارتقای مدیریت پارکینگ‌ها عنوان کرد.

دادستان مرکز استان با اشاره به وجود خودروهای رسوبی که با دستور قضائی توقیف شده‌اند، از صدور دستور تفکیک این خودروها در محل بازدید خبر داد و گفت: در همین راستا و طی هماهنگی انجام‌شده با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، مقرر شد وضعیت این خودروها در سریع‌ترین زمان ممکن مشخص شود.

عالیشاه افزود: در فرآیند تفکیک، خودروهای توقیفی بر اساس سن تا ۵ سال و بین ۵ تا ۱۰ سال دسته‌بندی می‌شوند و هیچ‌گونه تأخیری در تعیین تکلیف آن‌ها پذیرفته نیست.

وی همچنین تصریح کرد: قضاتی که دستور توقیف خودروها را صادر کرده‌اند، باید در کوتاه‌ترین زمان با دادستانی هماهنگ شوند تا پرونده خودروهایی که به دلایل قضائی در پارکینگ‌ها متوقف مانده‌اند، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به خودروهای آسیب‌دیده و سوخته موجود در پارکینگ، دستور داد این خودروها به منظور جلوگیری از استهلاک بیشتر، در فرآیند فروش قرار گرفته و هرچه سریع‌تر از پارکینگ خارج شوند.

در ادامه این بازدیدها، علی‌اکبر عالیشاه با حضور در کلانتری ۱۱ ساری، از بخش‌های مختلف این کلانتری بازدید کرد و با ابراز رضایت از وضعیت موجود، انسجام، نظم و عملکرد این مجموعه انتظامی را شایسته تقدیر دانست.

وی با اشاره به توانمندی نیروی انسانی این کلانتری گفت: بیش از ۷۰ درصد پرسنل کلانتری ۱۱ ساری آموزش‌های ضابطین را گذرانده و دارای کارت ضابطیت هستند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضائی دارد.

دادستان مرکز استان در جریان این بازدید، تذکرات آموزشی حین کار را به پرسنل یادآور شد و بر لزوم توجه به شناسه ضابطیت در تحقیقات، نحوه ارتباط با قاضی کشیک، اجرای دقیق دستورات قضائی، آمار شکواییه‌های کارتابل ضابطین، تعداد نیروهای تحصیل‌کرده حقوق و حضور مأموران زن تأکید کرد.

عالیشاه همچنین از آماده بودن دفتر گالینگور موضوع ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد و مجموعه اقدامات کلانتری ۱۱ ساری را منطبق با ضوابط قانونی ارزیابی کرد.

وی در پایان، با قدردانی از فرمانده کلانتری ۱۱ ساری، اظهار داشت: فرمانده این کلانتری با همراهی پرسنل خدوم و پرتلاش، علی‌رغم حجم بالای مأموریت‌ها، این مجموعه را با نظم، دقت و مدیریت صحیح هدایت می‌کند و عملکرد آن قابل تقدیر است.