به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در منزل مرحومه اشرف بروجردی با همسر و فرزندان او دیدار کرد.

محمدرضا عارف در این دیدار که وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت ضمن تسلیت مجدد درگذشت خانم دکتر اشرف بروجردی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته خانم بروجردی پایبندی ایشان به تفکر و گفتمانی که به آن تعلق داشت بود.

وی با یادآوری خدمات مرحومه بروجردی در زمان حضور در وزارت کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: دغدغه مندی خانم بروجردی نسبت به مسائل جامعه بسیار حائز اهمیت بود و نشان از اشراف عمیق ایشان به تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور داشت.

در این دیدار خانواده مرحومه بروجردی از پیام معاون اول رئیس‌جمهور و حضور او در جمع آنها قدردانی کردند.