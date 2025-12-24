به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، معاون قضائی دادگستری کل استان و مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها، مشکلات ۱۱ طرح و واحد تولیدی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
این طرحها و واحدهای تولیدی استان اردبیل در حوزههای گردشگری، تولید گیاهان دارویی، نایلون، سردخانه، کاغذ و… فعال هستند.
واگذاری زمین، صدور مجوزها، تقسیط بدهی، تمدید اجاره، صدور بلامانعها و حذف عوارض تفکیکی، از جمله مسائل مطرحشده واحدها در این نشست بود که راهکارهای لازم برای حل آن ارائه شد.
اردبیل-در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل با حضور مقامات استانی و مدیران اجرایی، مشکلات ۱۱ طرح و واحد تولیدی در حوزههای مختلف بررسی و برای حل آنها تصمیمگیری شد.
