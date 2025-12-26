۵ کشته در سقوط بالگرد امداد در کوه کلیمانجارو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، TCAA در بیانیه‌ای اعلام کرد: با تأسف عمیق، این سازمان تأیید می‌کند که هر ۵ سرنشین این بالگرد در نتیجه این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

پلیس بعداً قربانیان را به عنوان دو گردشگر اهل چک، یک خلبان اهل زیمبابوه، یک پزشک تانزانیایی و یک راهنمای کوهستان اهل تانزانیا شناسایی کرد.

سیمون مایگوا، فرمانده پلیس منطقه‌ای کلیمانجارو، گفت که هواپیمای ایرباس H۱۲۵ متعلق به یک شرکت تانزانیایی، در حین انجام مأموریت نجات برای خروج دو گردشگر اهل چک پس از بروز مشکلات سلامتی، سقوط کرد.

انجمن کوهنوردان تانزانیا (TCAA) اعلام کرد که تحقیقات رسمی برای مشخص شدن شرایط و علت سقوط آغاز شده است.

کوه کلیمانجارو، واقع در شمال تانزانیا، مقصد اصلی کوهنوردان و گردشگران از سراسر جهان است.