  1. استانها
  2. یزد
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

یادواره شهدای سلامت در یزد برگزار می‌شود

یادواره شهدای سلامت در یزد برگزار می‌شود

یزد_ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری یادواره شهدای سلامت در یزد توسط مسئولان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای سلامت، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های دست‌اندرکاران این مراسم، بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهیدان حوزه سلامت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شهدای سلامت در حین انجام مأموریت و خدمت صادقانه به مردم، با فداکاری و ایثار در مقابل بیماری‌ها ایستادگی کردند و جان خود را در راه کمک به همنوع تقدیم کردند؛ کاری که حقیقتاً ارزشمند و مایه افتخار است و باید برای زنده نگه داشتن نام و یاد آن عزیزان تلاش شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری یادواره شهدای سلامت، افزود: لازم است تمهیدات اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مراسم در شأن مقام والای شهیدان برگزار شود و در کنار آن، رسیدگی به مشکلات خانواده‌های این شهدا مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: تلاش مجریان و برگزارکنندگان این یادواره در جهت رضای الهی است و پاداش آن نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

وی همچنین بر همدلی، احساس مسئولیت و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری شایسته این مراسم تأکید کرد.

کد خبر 6704525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها