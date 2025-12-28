به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای سلامت، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های دست‌اندرکاران این مراسم، بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهیدان حوزه سلامت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شهدای سلامت در حین انجام مأموریت و خدمت صادقانه به مردم، با فداکاری و ایثار در مقابل بیماری‌ها ایستادگی کردند و جان خود را در راه کمک به همنوع تقدیم کردند؛ کاری که حقیقتاً ارزشمند و مایه افتخار است و باید برای زنده نگه داشتن نام و یاد آن عزیزان تلاش شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری یادواره شهدای سلامت، افزود: لازم است تمهیدات اجرایی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مراسم در شأن مقام والای شهیدان برگزار شود و در کنار آن، رسیدگی به مشکلات خانواده‌های این شهدا مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: تلاش مجریان و برگزارکنندگان این یادواره در جهت رضای الهی است و پاداش آن نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

وی همچنین بر همدلی، احساس مسئولیت و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری شایسته این مراسم تأکید کرد.