حجتالاسلام مرتضی موسوی جاجرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف دانشجویی امسال با عنوان «سه روز خلوت با خدا، سه روز آرامش، تفکر و تولدی دوباره در مسیر ایمان» برگزار میشود و فرصتی معنوی برای خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند است.
وی افزود: دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاههای خراسان شمالی میتوانند برای شرکت در این مراسم معنوی از طریق پایگاه اینترنتی biau.nahad.ir/XLp ثبتنام کنند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان شمالی با بیان اینکه زمان برگزاری اعتکاف دانشجویی از ۱۳ تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: محل برگزاری اعتکاف دانشجویان دختر، مسجد الرضا(ع) دانشگاه بجنورد و محل اعتکاف دانشجویان پسر، مسجد امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تعیین شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اعتکاف دانشجویی فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی، آرامش روحی و بازنگری در مسیر زندگی دانشجویان است و انتظار میرود استقبال خوبی از این برنامه صورت گیرد.
