به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، گناه را عامل قساوت قلب و مانع پذیرش حق و حقیقت دانست و بر ضرورت شکرگزاری نعمت‌های الهی و هماهنگی ظاهر و باطن انسان تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (ع) اظهار کرد: یکی از خلفای معاصر آن حضرت، متوکل عباسی بود؛ فردی بسیار خشن، فاسد و دشمن سرسخت اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه امام حسین (ع) و زائران ایشان. متوکل با وجود مشاهده معجزات متعدد از امام هادی (ع)، نه تنها ایمان نیاورد، بلکه همچنان مسیر دشمنی، خشونت و خصومت را ادامه داد.

یکی از شهدای بزرگوار افزود:

گاهی یک نگاه به نامحرم، می‌تواند شهادت انسان را به تأخیر بیندازد. این نشان‌دهنده آثار وضعی گناه است که انسان نسبت به آن‌ها آگاهی کامل ندارد.

وی با اشاره به فساد اخلاقی متوکل عباسی گفت:

گناه، دل انسان را به جایی می‌رساند که حتی در برابر امام معصوم (ع) نیز ادب و تسلیم ندارد؛ تا آن‌جا که متوکل در حال مستی، شراب را به امام هادی (ع) تعارف می‌کرد و امام فرمودند که گوشت و پوست ما با این پلیدی‌ها هیچ سنخیتی ندارد.

امام جمعه ساری با تأکید بر عبرت‌آموزی از تاریخ اظهار کرد: باید از این وقایع درس بگیریم، گناه را از زندگی خود دور کنیم، با تقوا باشیم و از خداوند بخواهیم دل‌های ما را پذیرای حق و حقیقت قرار دهد.

وی افزود: در فضای مجازی نیز رضایت قلبی به کارهای نادرست، حتی بدون اقدام یا کمک مستقیم، موجب شریک شدن در ظلم است. به عنوان مثال، فردی که در ایران است و در آنجا حضور ندارد اما با کارهای اسرائیل یا دشمنان کشور موافقت یا رضایت می‌دهد، در ظلم شریک است.

آیت‌الله لائینی سپس به مناسبت‌های ملی و دینی اشاره کرد: ۵ دی ماه سالروز سازمان مدیریت بحران کشور است که در طول ۴۰ سال گذشته خدمات بسیاری در کاهش اثرات زلزله و بلایای طبیعی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: سالروز تشکیل حفاظت پرواز سپاه نشان‌دهنده اقتدار و قدرت سپاه در حفظ امنیت پرواز است و بیش از ۷۰ شهید در این حوزه تقدیم شده‌اند و موفقیت این مجموعه شایسته تقدیر است.

تقدیر از خدمات نهضت سوادآموزی

نماینده ولی فقیه در مازندران درباره نهضت سوادآموزی بیان کرد: سالروز تشکیل این سازمان یکی از بهترین خدمات نظام در آغازین روزهای پیروزی انقلاب است و باید از زحمات حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی قدردانی شود.

وی به تأسیس مجمع جهانی اهل بیت به دستور رهبر انقلاب در ۱۰ دی ماه اشاره کرد و گفت: وظیفه ما معرفی مکتب اهل بیت به دنیا است.

آیت‌الله لائینی با یادآوری روز بصیرت و میثاق با ولایت (۹ دی) تأکید کرد: ملت ایران در این روز حماسه‌ای تاریخی آفریدند و این هوشیاری باید ادامه یابد.

وی به بارندگی‌ها و مدیریت منابع آب پرداخت و اظهار داشت: باران رحمت خداست و باید هم شکر کنیم و هم از گناهان پرهیز کنیم تا نعمات خداوند پایدار بماند. باید از نزولات آسمانی به شکل بهینه استفاده کنیم، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب را حفظ کنیم و به جای تمرکز صرف بر سدسازی، ذخایر زیرزمینی را تقویت کنیم. بهره‌گیری از دانش‌بنیان و فناوری در این زمینه ضروری است.

بازنگری در قوانین بهبود کسب و کار

وی درباره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قوانین موجود افزود: بسیاری از مشکلات با اجرای صحیح قوانین موجود حل می‌شود و نیازی به قوانین جدید نیست.

آیت‌الله لائینی به مسائل اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، دلار، سکه و کاهش ارزش پول ملی فشار زیادی به مردم وارد می‌کند. دولت و مسئولان باید نظارت دقیق داشته باشند و اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار دور کنند. ایران ظرفیت صادرات کالاهای غیرنفتی دارد و همکاری با کشورهای همسایه و غیر همسایه باید افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در خصوص اقتدار ملی بیان داشت: ایران باید قوی باشد تا دشمنان ناکام بمانند. پیشرفت‌های علمی و فناوری، ماهواره، هسته‌ای، نانو و سلول‌های بنیادی نشان‌دهنده اقتدار کشور است. ایران قوی خواهد ماند و از این هم قوی‌تر خواهد شد.