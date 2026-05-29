امام جمعه میناب: جنگ روانی دشمن بستری برای تولید تردید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته میناب، به تبیین جایگاه «تسلیم» به عنوان یکی از سپاهیان عقل و «شک» به عنوان یکی از مظاهر جهل پرداخت و با اشاره به روایت امام صادق (ع) اظهار کرد: تسلیم در منطق دینی به معنای پذیرش آگاهانه حقیقت و خضوع در برابر فرمان الهی پس از شناخت حق است، نه تعطیلی عقل و تفکر.
وی افزود: انسان عاقل هنگامی که به حکمت، عدالت و رحمت الهی یقین پیدا کند، در برابر فرمان خداوند دچار مقاومت و سرکشی نمیشود و همین روحیه، سرچشمه آرامش و ثبات در زندگی است.
امام جمعه میناب با تبیین تفاوت میان «شک علمی» و «شک ویرانگر» خاطرنشان کرد: اسلام تحقیق، پرسشگری و تعقل را مذموم نمیداند، اما آنچه به عنوان لشکر جهل معرفی شده، تردیدهای بیمارگونهای است که انسان را از تصمیمگیری، حرکت و اعتماد بازمیدارد و به اضطراب و فرسودگی روحی میکشاند.
آیتالله ابراهیمی تسلیم را حقیقت بندگی دانست و با اشاره به روحیه سیدالشهدا (ع) در حادثه عاشورا، تصریح کرد: تسلیم در برابر قضای الهی، اوج عقلانیت و یقین است.
وی همچنین بر تفکیک میان «تسلیم در برابر خدا» و «تسلیم در برابر باطل» تأکید کرد و افزود: مؤمن حقیقی هرگز در برابر ظلم، فساد و طاغوت سر فرود نمیآورد، بلکه در برابر حق و عدالت الهی خاضع است.
امام جمعه میناب در بخش دیگری از سخنان خود، فضای رسانهای و جنگ روانی امروز را بستری برای تولید تردید و تخریب اعتماد عمومی دانست و هشدار داد: دشمنان ملتها تلاش میکنند با ایجاد شک در باورها، هویت، آینده و تواناییها، روح امید و انسجام را تضعیف کنند و جامعهای که گرفتار سوءظن و تردید دائمی شود، قدرت پیشرفت و مقاومت خود را از دست خواهد داد.
وی آرامش روحی، دوری از تکبر، استحکام خانواده، قانونپذیری اجتماعی و سلامت اقتصادی را از مهمترین ثمرات روحیه تسلیم برشمرد و تأکید کرد: خانوادههایی که بر پایه اعتماد، حسنظن و پذیرش حق شکل بگیرند، از آرامش و پایداری بیشتری برخوردار خواهند بود.
آیتالله ابراهیمی در پایان، نیاز امروز جامعه به تقویت روح تسلیم در برابر حق، عدالت و فرمان الهی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: حفظ اعتماد، یقین و امید در جامعه، مهمترین عامل پایداری در برابر فشارها و جنگ روانی دشمنان است.
نظر شما