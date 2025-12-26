محتکران شناسایی شوند؛دشمن در جنگ اقتصادی به دنبال اهداف نامشروع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین درخشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تشریح مهم‌ترین مسائل و چالش‌های روز پرداخت.

مقاومت در جنگ اقتصادی و لزوم اقتصاد مقاومتی

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان گفت: دشمنان قسم‌خورده‌ای که نتوانستند در جنگ نظامی به خواسته‌های خود برسند، امروز با فشار اقتصادی به دنبال تحقق اهداف نامشروع خود هستند.

امام جمعه موقت یاسوج با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی جامعه را در برابر دشمن بیمه می‌کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اصولی دارد، افزود: توزیع عادلانه ثروت و گردش آزاد ثروت از اصول اقتصاد مقاومتی است و منابعی که در استان ما است در کمتر استانی یافت می‌شود، لذا باید برای بهره‌برداری شایسته از آن چاره‌ای اندیشید.

انتقاد از اختلال در بازار و ویژه‌خواری

حجت الاسلام درخشی با انتقاد از برخی آسیب‌های اقتصادی به موضوع احتکار و اختلال در بازار اشاره کرد و گفت: قبل از گرانی، برنج در بازار بود، اما به یکباره جایش خالی شد و پس از گرانی، دوباره مغازه‌ها پر از برنج شدند زیرا این خیانت به مردم است که برنج با دلار ۲۸ هزار تومانی را احتکار کنند تا گران شود و بعد آن را برای توزیع بیاورند.

وی تصریح کرد: کسانی که با سفره و آذوقه مردم بازی می‌کنند، باید به مردم شناخته شوند.

امام جمعه موقت یاسوج همچنین رباخواری و ویژه‌خواری را از دیگر آسیب‌های جدی اقتصاد برشمرد و گفت: عده‌ای به ثروت ملی چنگ زده‌اند.

تأکید بر نظارت و خدمت‌رسانی مسئولان

حجت‌الاسلام درخشی ضمن تقدیر از زحمات همه مسئولان، بر لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد آنان تأکید کرد و افزود: هر کسی مسئولیتی به عهده بگیرد، دنبال خدمت به مردم است، اما باید زحمات مسئولان بر سر سفره مردم دیده شود.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها باید افزایش یابد، تصریح کرد: حتی در نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر آمده است که اگر مسئولیتی بر عهده گرفتی، به خوبی آن را انجام بده.

فراخوان به سرمایه‌گذاری مولد و مصرف بهینه

امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود، مردم را از گنج‌اندوزی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بر حذر داشت و اظهار کرد: مردم در گرانی‌ها به سراغ خرید طلا و دلار می‌روند، به جای اینکه دنبال سرمایه‌گذاری در تولید برای ایجاد اشتغال باشند، هر چه دارید در راه تولید بگذارید تا از این گردنه سخت عبور کنیم.

وی همچنین بر مصرف بهینه انرژی در کشور که مصرف بالایی دارد، تأکید کرد: مصرف انرژی در کشور ما بالا است که مردم را به مصرف بهینه انرژی با توجه به شرایط حاکم توصیه می‌کنم.

بصیرت مردم و خنثی‌سازی توطئه‌ها

حجت‌الاسلام درخشی با گرامیداشت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت، ابراز کرد: امام (ره) فرمودند مردم ما برتر از مردم عصر پیامبر هستند که نمونه آن در نهم دی ۸۸ بود که شما طومار فتنه خبیثانه را درهم پیچیدید و یک عملیات ریشه‌دار که بیست سال برای آن نقشه کشیده بودند، خنثی شد.

وی ثمرات این روز تاریخی را تثبیت ولایت‌مداری، شکست نقشه دشمن، حفظ نظام، امنیت و آرامش و افشای ماهیت فتنه‌گران برشمرد.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به اینکه کسی که به چنین دشمنی امیدوار است، اشتباه می‌کند، گفت: دشمنی که در این چهار دهه پیوسته در حال توطئه و دسیسه بوده هر بار از مردم سیلی خورده است.

تقدیر از رسانه‌ها و تبیین اخبار مثبت

وی در ادامه از زحمات اصحاب رسانه تقدیر کرد و به آنان توصیه کرد: اخبار مثبت را سرلوحه قرار دهید و کمتر به اخبار منفی بپردازید زیرا مردم خودشان خسته هستند و با اخبار منفی روح و روان آنها را بیشتر آزار ندهیم.

یادبود مناسبت‌ها و تشکر از خدمات

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به مناسبت‌های مختلف گفت: هفتم دی ماه، سالگرد تشکیل نهضت سوادآموزی است که جامعه ما را از نرخ باسوادی ۴۷.۵ درصد در سال ۵۷ به ۹۷.۴ درصد رساند و مراتب علمی ارزشمندی را به دنبال داشت.

وی همچنین از تأسیس یگان حفاظت سپاه در فرودگاه و فداکاری شهدای این عرصه یاد کرد و افزود: این تلاش‌ها مانع از آسیب دشمن در این زمینه شده است.

حجت الاسلام درخشی با تبریک میلاد امام محمدتقی (ع) و فرا رسیدن ایام اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف، کارگاه انسان‌سازی است و از همه کسانی که در آماده‌سازی مساجد و مراسم اعتکاف تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.