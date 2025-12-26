برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه نشت و آتش‌سوزی گاز در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر خبر داد و گفت: ساعت ۱۲:۰۹ امروز، پنجم دی‌ماه، طی عملیات جاده‌سازی، یک دستگاه بولدوزر با لوله اصلی گاز برخورد کرد که این حادثه باعث نشت گاز و بروز آتش‌سوزی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره ۲ و ۱۰ به محل اعزام شدند و با همکاری پرسنل اداره گاز، اقدامات لازم برای قطع جریان گاز، ایمن‌سازی محل و کنترل شرایط انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.