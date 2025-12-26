  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر

برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر رخ داد؛ حادثه بدون تلفات جانی گزارش شد.

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه نشت و آتش‌سوزی گاز در مسیر کرمانشاه به سراب نیلوفر خبر داد و گفت: ساعت ۱۲:۰۹ امروز، پنجم دی‌ماه، طی عملیات جاده‌سازی، یک دستگاه بولدوزر با لوله اصلی گاز برخورد کرد که این حادثه باعث نشت گاز و بروز آتش‌سوزی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره ۲ و ۱۰ به محل اعزام شدند و با همکاری پرسنل اداره گاز، اقدامات لازم برای قطع جریان گاز، ایمن‌سازی محل و کنترل شرایط انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.

کد خبر 6702451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها