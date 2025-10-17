ترکیدگی لوله گاز شهری در میاندوآب موجب آتش سوزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان محمدی در این زمینه افزود: حادثه‌ای مبنی بر نشت گاز شهری از خط‌های شریانی در بلوار شهید زنده‌دل میاندوآب حوالی میدان عاشورا به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

وی گفت: با اعلام نشت گاز همراه با آتش‌سوزی، دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام و با همکاری اداره گاز، حریق به‌سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی میاندوآب با بیان اینکه محل حادثه زمین خالی بوده و خساراتی در پی نداشت، اصافه کرد: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

دو روز پیش نیز شاهد ترکیدگی لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در میاندوآب و نشت گازوئیل در معابر و ترس و وحشت و نگرانی مردم در این شهر شده بود.